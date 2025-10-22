جوجل تحتفل بالمعادلة التربيعية على صفحتها الرئيسية

وطنا اليوم:غيّرت شركة “جوجل” اليوم الأربعاء شعارها التقليدي على الصفحة الرئيسية إلى دودل تفاعلي جديد بعنوان “نتعلم المعادلة التربيعية”، في خطوة تحتفي بإحدى أهم القواعد الرياضية في تاريخ العلوم.

ويظهر في الشعار رسم متحرك يوضح رموز المعادلة الشهيرة (ax² + bx + c = 0)، بينما تظهر عند تمرير المؤشر عبارة تشجّع المستخدم على استكشاف طريقة حلها باستخدام الصيغة الجبرية المعروفة.

ويأتي هذا الدودل ضمن سلسلة من التصميمات التفاعلية التي تقدمها “جوجل” على مدار العام، احتفاءً بمناسبات ثقافية وعلمية وتعليمية حول العالم، وبحسب الموقع الرسمي للدودلز، فإن الهدف من هذا الشعار هو تشجيع المتعلمين، خاصة الطلاب، على التفاعل مع المفاهيم الرياضية بشكل ممتع وسهل الفهم، وربطها بتطبيقات الحياة اليومية.

وأوضحت الشركة في مدونتها الرسمية أن هذا الدودل التعليمي يندرج ضمن مبادرة تهدف إلى جعل محرك البحث أكثر فائدة في تبسيط المفاهيم المعقدة، من خلال تحويل الصفحة الرئيسية إلى مساحة تعلم مصغّرة. كما أشارت إلى أن اختيار المعادلة التربيعية تحديدًا يعكس أهميتها في مجالات الفيزياء والهندسة والتقنيات الحديثة.

حول المعادلة التربيعية

يُبرز هذا الرسم التوضيحي لسلسلة التعلم المعادلة التربيعية، وهي أداة رياضية ذات تطبيقات مفيدة في الفيزياء والهندسة والأعمال وغيرها الكثير، وتُستخدم المعادلة التربيعية غالبًا في الفيزياء لحساب الحركة في الحياة الواقعية، فإذا سبق لك أن شاهدت كرة سلة تتجه نحو السلة، فقد شاهدت المعادلة التربيعية عمليًا.