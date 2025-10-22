بنك القاهرة عمان
حسان يعمم على المؤسسات الحكومية باعتماد التراسل الإلكتروني

22 أكتوبر 2025
حسان يعمم على المؤسسات الحكومية باعتماد التراسل الإلكتروني

وطنا اليوم:اوعز رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إلى جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة للحكومة بالكامل، الالتزام باعتماد الكتب والمذكرات والمخاطبات الرسمية المرسلة الى الوزارات والدوائر والمؤسسات عبر نظام تراسل (1)، وتقديم الخدمة الأفضل تسهيلا على المواطن الاردني ووصولا الى خدمات رقمية متكاملة.
وجاء تعميم حسان في ضوء ورود العديد من الملاحظات حول عدم اعتماد بعض المؤسسات الحكومية الكتب الرسمية والمذكرات المرسلة عبر نظام تراسل مما يزيد من صعوبة وتعقيد الخدمة المقدمة للمواطن


