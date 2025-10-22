الأمن السيبراني محذرا: المحتالون يستغلون استعجالك لسرقة معلوماتك

وطنا اليوم:حذر المركز الوطني للأمن السيبراني، الأردنيين، من الرسائل التي تطلب منهم معلوماتهم بشكل مستعجل، مشيرا إلى أن هذه الرسائل غالبا ما تكون احتيالية.

ودعا المركز الأردنيين إلى عدم التعجل في تزويد بياناتهم.

وأكد على ضرورة التحقّق من الجهة التي تطلبها أولًا.

وقال المركز في منشور له عبر فيسبوك، “المحتالون يستغلون استعجالك لسرقة معلوماتك”