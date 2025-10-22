بنك القاهرة عمان
مقتل 63 شخصاً بحادث سير كبير في أوغندا

22 أكتوبر 2025
مقتل 63 شخصاً بحادث سير كبير في أوغندا

وطنا اليوم:قتل 63 شخصاً وأصيب آخرون بجروح، الأربعاء، في أوغندا في حادث اصطدام مباشر بين حافلتين خلال عملية تجاوز على طريق سريع في شمال البلاد على ما أفادت الشرطة.
وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع على الطريق السريع بين كامبالا وغولو بعيد منتصف الليل عندما “اصطدمت حافلتان بشكل مباشر خلال عملية تجاوز”، مضيفة: “نتج عن ذلك مقتل 63 شخصاً فيما أصيب كل ركاب الحافلتين وسيارات أخرى بجروح”.
وأضافت أن أحد السائقين حاول تجنب الاصطدام، لكنه بدلاً من ذلك تسبب في “سلسلة من ردود الفعل” أدت إلى فقدان أربع مركبات أخرى على الأقل “السيطرة وانقلابها مرات عدة”.
ونُقل المصابون إلى مستشفى كرياندونغو ومرافق طبية أخرى قريبة، وفق بيان الشرطة الذي لم يقدم أي تفاصيل بشأن عدد المصابين أو مدى خطورة إصاباتهم.
يشار إلى أن حوادث الطرق المميتة شائعة في أوغندا، حيث أن الطرق غالبا ما تكون ضيقة. وعادة ما تلقي الشرطة باللوم في تلك الحوادث على السائقين الذين يسيرون بسرعة كبيرة


