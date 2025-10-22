جريمة غامضة تهزّ ليبيا.. أب وأطفاله الـ5 مقتولون بالرصاص داخل سيارة

وطنا اليوم:اهتز الشارع الليبي، مساء الثلاثاء، على وقع جريمة مروعة، بعد العثور على أب و5 من أطفاله مقتولين بالرصاص داخل سيارة، عندما كانوا في طريقهم إلى المدرسة، في حادثة لا تزال تفاصيلها غامضة بين من يرجح تصفيتهم ومن يتهم الأب بقتلهم ثم الانتحار.

وحصلت الجريمة في مدينة بنغازي شرق البلاد، حيث تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مشاهد صادمة لا يمكن نشرها، وثق لحظة العثور على جثث الضحايا داخل مركبة متوقفة في منطقة الطلحية – الهواري بمدينة بنغازي، وظهر داخلها الأطفال يرتدون زيهم المدرسي ويحملون حقائب الدراسة، بينما أظهرت المعاينات الأولية أنهم تعرضوا لإطلاق نار من مسافة قريبة، فيما عثر على مسدس في يد والدهم.

ولا تزال تفاصيل الجريمة غير واضحة، إذ تتضارب الروايات بين من يرجّح فرضية تعرض العائلة إلى التصفية، ومن يشير إلى احتمال إقدام الأب على قتل أبنائه ثم الانتحار، فيما لم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من السلطات الأمنية لتأكيد أو نفي هذه الفرضيات.

وأثارت المشاهد صدمة الليبيين، الذين طالبوا بضرورة التحقيق والكشف عن ملابسات هذه الجريمة، حيث اعتبرت الناشطة إسراء المغربي، أن ما حصل لا يمكن التغاضي عنه، مشيرة إلى أن هذه الجريمة تبث الخوف وعدم الاستقرار، مستبعدة أن تكون عملية انتحار، داعية الجهات الأمنية إلى التحرّك لفهم ملابسات الواقعة والقبض على المسؤولين.

وكتب أحد المستخدمين: “مشهد لا يُحتمل.. أطفال بزيّ المدرسة يقتلون بدم بارد، ولا تحرّك من أيّ جهة”، مضيفا أنّ الجرائم الغامضة والمسجلّة ضد مجهول، أصبحت متكررة، الأمر الذي يستوجب تدخلّ الأجهزة المختصة لتطبيق القانون وتحقيق العدالة.

وتفاعلا مع ذلك، طلب رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حمّاد، في بيان، من الجهات الأمنية أو القضائية المختصة، اتخاذ ما يلزم وبذل كل جهد ممكن لكشف ملابسات هذه الواقعة وبيان أسبابها ودوافعها، وإعلان النتائج للرأي العام، والتعامل معها وفق أحكام القانون بما يضمن تحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.