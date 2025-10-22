مصرع 29 شخصا بانفجار صهريج وقود في نيجيريا

وطنا اليوم:لقي 29 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب 42 آخرون، جراء انفجار شاحنة صهريج وقود بعد حادث سير في ولاية نيجر وسط نيجيريا الليلة الماضية.

ووفقا لوكالة أنباء عموم إفريقيا، ذكرت أجهزة الإسعاف المحلية في نيجيريا أن الشاحنة كانت تنقل الوقود عندما انقلبت، ما أدى إلى تجمع عدد من الأشخاص حولها لجمع الوقود قبل أن تنفجر وتشتعل فيها النيران، ما أسفر عن وقوع هذا العدد الكبير من الضحايا.