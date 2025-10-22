بنك القاهرة عمان
ترامب عن لقائه المحتمل مع بوتين: لا أريد اجتماعا يضيع الوقت

22 أكتوبر 2025
ترامب عن لقائه المحتمل مع بوتين: لا أريد اجتماعا يضيع الوقت

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنّه أرجأ إلى أجل غير مسمّى اجتماعا كان مقررا أن يعقده مع نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست خلال أسبوعين، عازيا سبب هذا التأجيل إلى عدم رغبته بإضاعة الوقت عبر إجراء مباحثات بلا جدوى.
وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض لدى سؤاله عن سبب تأجيل اللقاء “لا أريد عقد اجتماع فارغ”، وأضاف “لا أريد إضاعة الوقت، لذا سأرى ما سيحدث”.
وكان الرئيسان الأميركي والروسي يخطّطان للقاء في بودابست لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وكان ترامب أعلن مؤخرا أنّه سيلتقي نظيره الروسي خلال الأسبوعين المقبلين.
وفي الوقت نفسه، ضغط الرئيس الأميركي على أوكرانيا للتخلّي عن منطقة دونباس الشرقية مقابل السلام، وفقا لما كشفه مسؤول أوكراني رفيع المستوى لوكالة فرانس برس.
وعندما سأله صحافيون في البيت الأبيض، قال ترامب الثلاثاء إنّه لا يريد “اجتماعا بلا جدوى” مع بوتين.
وأضاف “لا أريد إضاعة الوقت، لذلك سنرى ما سيحدث”، دون أن يُفصّل سبب التأجيل.
كما ألغى وزيرا الخارجية الأميركي ماركو روبيو والروسي سيرغي لافروف اجتماعا كان مقررا بينهما للتحضير لقمة بودابست التي كانت محور محادثة أجرياها الاثنين.
وكان الكرملين أعلن في وقت سابق الثلاثاء أنّه لا يوجد موعد “محدد” لعقد لقاء جديد بين ترامب وبوتين.
وبدا ترامب محبطا بشكل متزايد من بوتين في الأشهر الأخيرة، رغم ما وصفه بالعلاقة الشخصية الجيدة بينهما.


