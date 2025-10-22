بنك القاهرة عمان
بنك الإسكان يرعى بازار السلك الدبلوماسي الخيري الدولي السنوي لمبرة أم الحسين

22 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:رعى بنك الإسكان بازار السلك الدبلوماسي الخيري السنوي لمبرة أم الحسين في نسخته الـ 61، والذي افتتح تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال بمشاركة ما يزيد على 50 سفارة وهيئة دبلوماسية عربية وأجنبية معتمدة لدى البلاط الملكي الهاشمي.
 وتأتي رعاية بنك الإسكان لهذا البازار السنوي، تقديراً منه لدور مبرة أم الحسين وامتداداً لجهود بنك الإسكان المتواصلة ضمن برنامج “إمكان الإسكان” للمسؤولية الاجتماعية ضمن قطاع التمكين الاجتماعي، الذي يُركز في إطاره على إيصال الدعم المباشر للمستفيدين وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني.
 ومن المقرر أن يخصص ريع البازار الذي شاركت فيه هيئات دبلوماسية، والذي أقيم في مدينة الحسين للشباب-عمان بالكامل لتوفير خدمات الإيواء، الخدمات التعليمية، الصحية، الاجتماعية، الترفيهية والارشادية لأطفال المبرة الأيتام وأولئك الذين يعانون من التفكك الأسري، والذي تتراوح أعمارهم ما بين 6- 18 عاماً.
 يذكر أن مبرة أم الحسين التي أسستها جلالة المغفور لها الملكة زين الشرف في عام 1958 لتقديم الخدمات الاجتماعية والتعليمية والإرشاد النفسي والاجتماعي والقانوني للأطفال، إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية المادية والعينية والإرشادية والتدريبية لهم.


