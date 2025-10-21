بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. منوعات

أردوغان يهدي أمير الكويت سيارة كهربائية تركية الصنع

21 أكتوبر 2025
أردوغان يهدي أمير الكويت سيارة كهربائية تركية الصنع

وطنا اليوم:تلقى أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان ظهر اليوم هدية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهي عبارة عن سيارة كهربائية من نوع “توغ” من الصناعات الوطنية التركية.
وأهدى الرئيس التركي أمير الكويت السيارة تعبيرا عن اعتزازه وتقديره للعلاقات الطيبة التي تربط البلدين الشقيقين، حسب ما أفادت به وسائل إعلام كويتية.
وأضافت وسائل الإعلام الكويتية: “أعرب أمير الكويت عن خالص شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة الطيبة من الرئيس أردوغان، متمنيا له ولجمهورية تركيا الصديقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار”.
وفي وقت سابق من اليوم وصل أردوغان إلى الكويت في مستهل جولة خليجية تشمل قطر وسلطنة عّمان.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:42

افتتاح معرض “صنع بعزيمة” في القرية الثقافية النبطية بالبتراء 

21:06

حزب الميثاق الوطني يعقد جلسة حوارية بعنوان “كيفية تشكيل الكتل الطلابية داخل الجامعات “

20:47

وزير الشباب يتفقد عدداً من المراكز الشبابية في إربد

20:44

وزارة المياه: ضبط حفارة مخالفة في غور الكفرين

20:35

العشيرة.. دفء الانتماء لا نار العصبية

20:33

بيان للكتل النيابية: الخصاونة ينسحب للقاضي

20:28

اللحوم الأسترالية تعزز شراكتها مع الإمارات مع دخول اتفاقية CEPA حيز التنفيذ

20:26

موظفة بنك ABC المدعومة بالذكاء الاصطناعي “فاطمة” تحصد جائزة “أفضل مساعد افتراضي في منطقة الشرق الأوسط” لعام 2025

20:21

رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد كتيبة حرس الحدود/2 الملكية

20:10

نتنياهو يبلغ واشنطن رفضه نشر قوات تركية في غزة

20:01

الإفتاء: يوم غد الخميس أول أيام شهر جمادى الأولى

19:59

محاضرة في حزب جبهة العمل الإسلامي بعنوان تحليل المستجدات السياسية

وفيات
وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025وفيات الثلاثاء 21-10-2025وفيات الاثنين 20-10-2025وفيات الاحد 19-10-2025