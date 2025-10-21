أردوغان يهدي أمير الكويت سيارة كهربائية تركية الصنع

وطنا اليوم:تلقى أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان ظهر اليوم هدية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهي عبارة عن سيارة كهربائية من نوع “توغ” من الصناعات الوطنية التركية.

وأهدى الرئيس التركي أمير الكويت السيارة تعبيرا عن اعتزازه وتقديره للعلاقات الطيبة التي تربط البلدين الشقيقين، حسب ما أفادت به وسائل إعلام كويتية.

وأضافت وسائل الإعلام الكويتية: “أعرب أمير الكويت عن خالص شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة الطيبة من الرئيس أردوغان، متمنيا له ولجمهورية تركيا الصديقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار”.

وفي وقت سابق من اليوم وصل أردوغان إلى الكويت في مستهل جولة خليجية تشمل قطر وسلطنة عّمان.