للعام الـ 18 على التوالي زين الأردن تجدّد دعمها للمشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه عن بُعد

وطنا اليوم:في إطار شراكتها المُمتدة مع الجمعية العلمية الملكية منذ 18 عاماً؛ جدّدت شركة زين الأردن دعمها للمشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه عن بُعد لعامين إضافيين، والذي تُنفذّه لصالح المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا منذ العام 2003.

ويأتي هذا التجديد انطلاقاً من حرص زين الأردن على المحافظة على المياه في المملكة لضمان استدامتها للأجيال القادمة من خلال تسخير وتوظيف التكنولوجيا لدعم إدارة هذا المورد الثمين بكفاءة ومسؤولية عاليتيين، تأكيداً لالتزام الشركة الراسخ ودورها في حماية المياه باعتبارها مورداً نادراً في المملكة، وتماشياً مع الهدف السابع ” المياه النظيفة والنظافة الصحية” والهدف السابع عشر”عقد الشراكات لتحقيق الأهداف” من أهداف التنمية المُستدامة التي تُطبقها الشركة في كافة مُبادراتها وبرامجها في مجال إدارة الاستدامة.

وستواصل شركة زين الأردن توفير خدمات نقل البيانات وخدمة “Real Static IP” لـ13 محطة رصد ميدانية موزعة على أهم المصادر المائية السطحية في الأردن وتشمل نهر اليرموك ونهر الأردن وقناة الملك عبدالله وسيل الزرقاء، إلى جانب مدخل ومخرج سد الملك طلال ومخرج سد كفرنجة، حيث تتيح هذه الخدمات متابعة نوعية المياه في الوقت الفعلي من خلال أنظمة أوتوماتيكية تجمع عينات المياه باستمرار وتجري التحاليل الفيزيائية والكيميائية عليها وترسل النتائج بشكل لحظي إلى قاعدة بيانات مركزية تُستخدم لدعم قرارات الجهات المختصة ومتابعة جودة الموارد المائية بدقة وكفاءة عاليتين.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع، منذ عام 2010، حاصل على الاعتماد الدولي من قبل (United Kingdom Accreditation Services – UKAS) وفقاً لمواصفة اعتماد المختبرات العالمية (ISO 17025)، ويُعد هذا الاعتماد الأول عالمياً لمثل هذا النوع من المشاريع، ويعتبر المشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه عن بعد من المبادرات الحيوية التي تدعم جهود وزارات البيئة والصحة والمياه والري والزراعة، إلى جانب شركة مياهنا، بإشراف اللجنة التوجيهية التي تترأسها وزارة البيئة.