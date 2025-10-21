اتفاقية منحة تمويلية بين البريد الأردني وشركة دي إتش إل إكسبرس لتدريب ١٠٠شاب وشابة

وطنا اليوم:وقع البريد الأردني و شركة “دي إتش إل إكسبرس” الأردن اليوم التلاثاء اتفاقية تعاون مشترك في مجالات التدريب والتأهيل والتجارة الإلكترونية من خلال منحة مقدمة من شركة دي إتش إل (DHL) لتدريب ١٠٠ شاب وشابة في الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك “الذراع التدريبي للبريد الأردني “أنطلاقا من المسؤولية المجتمعية ودور الشركة في دعم المجتمعات المحلية وتوفير فرص التدريب والتشغيل والتي أصبحت جزءا أساسيا من استراتيجيات الشركات وأهدافها المؤسسية.

ووقع الاتفاقية مدير عام البريد الأردني هنادي الطيب ومدير عام شركة دي إتش إل (DHL) خالد صدقي سليم بحضور رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي كامل الداوود والرئيس التنفيذي لشركة دي إتش إل (DHL) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبدالعزيز بوسبيت ورئيس الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية إيهاب ابو ديه .

وبموجب الاتفاقية ستقوم الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك “الذراع التدريبي للبريد الأردني ” بتدريب الشباب الأردني على التجارة الإلكترونيةواللوجستيات والتسويق الرقمي والمتاجر والمنصات الرقمية

والخدمات المالية الإلكترونية .

وتهدف هذة الاتفاقية والتي تعد خطوة نوعية واستراتيجية لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي الهائل إلى تزويد المستهدفين بالمهارات والمعارف والأدوات الرقمية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات التجارة الإلكترونية والتسويق وطرق إنشاء المتاجر الإلكترونية والتعامل مع المنصات الرقمية العالمية لتمكينهم من دخول سوق العمل المحلي والعالمي

وتوفير فرص عمل ذاتية وادارتها بكفاءة واقتدار وضمان استمرارية الابتكار والريادة

كما تهدف الاتفاقية إلى نشر الوعي بالمحتوى الرقمي والتجارة الإلكترونية كبديل حقيقي لسوق العمل التقليدي .

ويشار بالذكر أن الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك تقدم العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية

تشمل: برامج التجارةالإلكترونية برامج اللوجستيات والخدمات البريدية، عمليات التوصيل، برامج التطوير المهني والمهارات الرقمية، التسويق الرقمي، إدارة المتاجر الإلكترونية، تحليل البيانات، نظم الدفع الإلكتروني، دبلوم الخدمات البريدية، أمن البريد والمراسلات الشحن والتوزيع ودبلوم التجارة الإلكتروني وتمنح شهادة الدبلوم التقني بالخدمات البريدية والتجارة الإلكترونية معتمدة من هيئة الاعتماد وضمان الجودة.