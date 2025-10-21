بنك القاهرة عمان
الأردن يحصل على جائزة افضل جناح في معرض لمستحضرات التجميل في أندونيسيا

21 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:شاركت أربع شركات أردنية، تعمل في مجال منتجات البحر الميت، في معرض COSMOBEAUTY INDONESIA 2025 ، الذي أقيم في مدينة جاكارتا، خلال الفترة 9 – 11 تشرين اول الجاري، وتعتبر هذه المشاركة، الأولى من نوعها، لشركات أردنية في هذا المعرض، والتي جاءت بتنظيم من وزارة الصناعة والتجارة والتموين وغرفة صناعة عمان وبدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).
رئيس لجنة المعارض في غرفة صناعة عمان عاهد الرجبي أشار ان الجناح الأردني في هذا المعرض، حصل على جائزة افضل جناح بالمعرض، نظرا للتميز في العرض والتصميم وجودة المنتجات المعروضة، حيث شهد الجناح اقبالا واسعا من الزوار ورجال الأعمال الأندونيسيين، الذين أبدوا اهتمامًا كبيرا بمنتجات البحر الميت الأردنية لما تتميز به من جودة وسمعة عالمية، حيث جرى على هامش المعرض عقد العديد من لقاءات الاعمال الثنائية بين ممثلي الشركات الأردنية المشاركة والعديد من المستوردين من الجانب الأندونيسي وغيرهم من زوار المعرض.
واضاف الرجبي ان هذا المعرض يعتبر من أهم المعارض المتخصصة في مجال مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر في منطقة جنوب شرق اسيا، ويقام سنويا في اندونيسيا، بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم، حيث عكست المشاركة الأردنية صورة إيجابية عن جودة وتنوع المنتجات الأردنية، وفتحت آفاقا واعدة لتعزيز التواجد في السوق الإندونيسي والأسواق الآسيوية.
يذكر ان قطاع منتجات البحر الميت يضم مجموعة واسعة من المنتجات، أبرزها العناية بالبشرة والشعر والجسم، حيث تشمل: طين البحر الميت وأملاح الاستحمام وكريمات الترطيب والصابون، والشامبو وأقنعة الوجه، وهي تحتوي على تركيز من معادن البحر الميت ما يمنحها خصائص علاجية وتجميلية فريدة، فيما يعمل في هذا القطاع 28 شركة
تنتج نحو 200 من مختلف الاصناف، حيث يتم تصدير 65% من إنتاجها خارج المملكة.


