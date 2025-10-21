كناكرية يطمئن الأردنيين على رواتبهم التقاعدية مستقبلا

وطنا اليوم:قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكرية، إن الوضع المالي للصندوق مطمئن، مؤكداً أن الصندوق يستثمر اليوم ليضمن الوفاء بالالتزامات المستقبلية للضمان الاجتماعي، مع تحقيق نمو تاريخي لموجوداته من 1.6 مليار دينار في 2003 إلى 17.9 مليار دينار حتى أيلول 2025.

وأضاف خلال لقاء بمنتدى التواصل الحكومي، اليوم الثلاثاء، بعنوان “صندوق الضمان … نمو مستدام”، أن القرار الاستثماري للصندوق مستقل، وبلغت نسبة نمو الموجودات 10.6% منذ بداية العام، فيما سجل صافي دخل المحافظ الاستثمارية 809 ملايين دينار، ونما الدخل الشامل بنسبة 133.5% ليصل إلى 1.6 مليار دينار.

وبين كناكرية أن استثمارات الصندوق تغطي مختلف القطاعات الحيوية وتمتد إلى جميع المحافظات، مما يعزز دوره في دعم الاقتصاد الوطني والاستدامة المالية للضمان الاجتماعي.

وقال كناكرية: إن “الجميع يحب الاطمئنان عن رواتبهم التقاعدية في المستقبل، وانا اطمئنكم”.

ولفت إلى أن الصندوق يمول مستشفى الطفيلة ومركز الماضونة الجمركي والباص السريع عمان -الزرقاء، وشريك رئيسي في مشروع الناقل الوطني للمياه، إلى جانب اهتمامه بدراسة مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.

وقال إن الاستثمار في السندات الحكومية يعتبر منخفض المخاطر ويساهم في تخفيض المخاطر الكلية التي قد يتعرض لها الصندوق