بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

كناكرية يطمئن الأردنيين على رواتبهم التقاعدية مستقبلا

21 أكتوبر 2025
كناكرية يطمئن الأردنيين على رواتبهم التقاعدية مستقبلا

وطنا اليوم:قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكرية، إن الوضع المالي للصندوق مطمئن، مؤكداً أن الصندوق يستثمر اليوم ليضمن الوفاء بالالتزامات المستقبلية للضمان الاجتماعي، مع تحقيق نمو تاريخي لموجوداته من 1.6 مليار دينار في 2003 إلى 17.9 مليار دينار حتى أيلول 2025.
وأضاف خلال لقاء بمنتدى التواصل الحكومي، اليوم الثلاثاء، بعنوان “صندوق الضمان … نمو مستدام”، أن القرار الاستثماري للصندوق مستقل، وبلغت نسبة نمو الموجودات 10.6% منذ بداية العام، فيما سجل صافي دخل المحافظ الاستثمارية 809 ملايين دينار، ونما الدخل الشامل بنسبة 133.5% ليصل إلى 1.6 مليار دينار.
وبين كناكرية أن استثمارات الصندوق تغطي مختلف القطاعات الحيوية وتمتد إلى جميع المحافظات، مما يعزز دوره في دعم الاقتصاد الوطني والاستدامة المالية للضمان الاجتماعي.
وقال كناكرية: إن “الجميع يحب الاطمئنان عن رواتبهم التقاعدية في المستقبل، وانا اطمئنكم”.
ولفت إلى أن الصندوق يمول مستشفى الطفيلة ومركز الماضونة الجمركي والباص السريع عمان -الزرقاء، وشريك رئيسي في مشروع الناقل الوطني للمياه، إلى جانب اهتمامه بدراسة مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.
وقال إن الاستثمار في السندات الحكومية يعتبر منخفض المخاطر ويساهم في تخفيض المخاطر الكلية التي قد يتعرض لها الصندوق


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:42

افتتاح معرض “صنع بعزيمة” في القرية الثقافية النبطية بالبتراء 

21:06

حزب الميثاق الوطني يعقد جلسة حوارية بعنوان “كيفية تشكيل الكتل الطلابية داخل الجامعات “

20:47

وزير الشباب يتفقد عدداً من المراكز الشبابية في إربد

20:44

وزارة المياه: ضبط حفارة مخالفة في غور الكفرين

20:35

العشيرة.. دفء الانتماء لا نار العصبية

20:33

بيان للكتل النيابية: الخصاونة ينسحب للقاضي

20:28

اللحوم الأسترالية تعزز شراكتها مع الإمارات مع دخول اتفاقية CEPA حيز التنفيذ

20:26

موظفة بنك ABC المدعومة بالذكاء الاصطناعي “فاطمة” تحصد جائزة “أفضل مساعد افتراضي في منطقة الشرق الأوسط” لعام 2025

20:21

رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد كتيبة حرس الحدود/2 الملكية

20:10

نتنياهو يبلغ واشنطن رفضه نشر قوات تركية في غزة

20:01

الإفتاء: يوم غد الخميس أول أيام شهر جمادى الأولى

19:59

محاضرة في حزب جبهة العمل الإسلامي بعنوان تحليل المستجدات السياسية

وفيات
وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025وفيات الثلاثاء 21-10-2025وفيات الاثنين 20-10-2025وفيات الاحد 19-10-2025