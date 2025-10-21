الأمن: إلقاء القبض على شخص سرق 5 ملايين درهم إماراتي من زوجته

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ سيّدة تقدّمت أول أمس بشكوى للبحث الجنائي في العاصمة بتعرّضها لسرقة مبلغ 5 ملايين درهم إماراتي من قبل زوجها، بعد أن غافلها وقام بسرقة المبلغ من داخل المنزل وتوارى عن الأنظار، وأن المبلغ هو جزء ثمن عقار قامت ببيعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي (وأبرزت الوثائق التي تشير لذلك) .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً من البحث الجنائي باشر التحقيق في القضية، حيث تمكّن فجر اليوم من تحديد مكان اختفاء الشخص المشتكى عليه ومداهمته وإلقاء القبض عليه، واعترف بالتحقيق معه بسرقة المبلغ، فيما تمكّن فريق التحقيق من ضبط مليون وستمائة ألف درهم إماراتي، والتحقيق والبحث جارٍ عن باقي المبلغ.