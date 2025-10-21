بنك القاهرة عمان
اتحاد المزارعين يطمئن المواطنين: الزيت موجود وبجودة عالية

21 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:تشير توقعات غير رسمية إلى تجاوز سعر تنكة الزيت هذا الموسم حاجز 120 دينارا، في ظل موسم يُوصف بـ”الشحيح” نتيجة تراجع كميات الإنتاج بسبب حبس الأمطار والعوامل الجوية التي أثّرت على الزراعة البعلية.
في هذا السياق، أكد مدير عام اتحاد المزارعين، المهندس محمود العوران، أن الكميات المتوفرة من الزيت تكفي حاجة السوق المحلي، بقوله: “زيتنا موجود بإذن الله وبجودة عالية”، مشيرا إلى أن الارتفاع في الأسعار يعود إلى ظروف الإنتاج وليس إلى نقص حاد في المعروض.
العوران أوضح أن نسبة الزيت المستخرج هذا الموسم وصلت إلى 18% في بعض المعاصر، وهو مؤشر إيجابي على جودة المنتج، مضيفا أن المناطق التي قلّ فيها الحمل على الأشجار شهدت زيادة في نسبة استخلاص الزيت، ما يعوّض جزئيا تراجع الكمية الإجمالية.
وحذّر العوران المواطنين من الشراء عبر الصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، داعيا إلى الاعتماد على مصادر موثوقة وإجراء فحص الزيت في المواقع التي ستُخصصها الجهات الرقابية.
وفيما أعلنت وزارة الزراعة استعدادها للسماح بالاستيراد في حال استمرار ارتفاع الأسعار، شدّد العوران على أن الاستيراد غير مبرّر حاليا لأن “الكميات المحلية كافية والأسعار ستبقى ضمن المعقول”، متوقعا أن يباع الزيت الممتاز بسعر لا يتجاوز 120 دينارا للتنكة.
ودعا العوران الجهات الرسمية، وخاصة وزارة الصناعة والتجارة، إلى التدخل ووضع سقوف سعرية في حال استغل بعض التجار الوضع لرفع الأسعار إلى مستويات مبالغ فيها.


