الملك: أجريت محادثات مثمرة مع عدد من القادة الأوروبيين في قمة “ميد 9”

وطنا اليوم:عاد جلالة الملك عبدﷲ الثاني إلى أرض الوطن، الاثنين، بعد جولة أوروبية شملت إيطاليا وهنغاريا وسلوفينيا.

وقال جلالة الملك عبدالله الثاني إنه أجرى محادثات مثمرة مع عدد من القادة الأوروبيين في قمة “ميد 9” في سلوفينيا، وشكر رئيس الوزراء السلوفيني الدكتور روبرت غولوب على الدعوة.

وأكد جلالته، عبر منصة “إكس”، أن الأردن حريص على العمل مع سلوفينيا وجميع الشركاء الأوروبيين لتوطيد أواصر التعاون واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.