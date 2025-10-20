بنك القاهرة عمان
“الميثاق النيابية” تطلع على واقع الأداء في شركة مناجم الفوسفات

20 أكتوبر 2025
وطنا اليوم -،زارت كتلة الميثاق النيابية برئاسة النائب الدكتور إبراهيم الطراونة، اليوم الإثنين، شركة مناجم الفوسفات الأردنية، حيث التقت رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد ذنيبات والمدير التنفيذي المهندس عبد الوهاب الرواد، بحضور عدد من أعضاء كتلة الميثاق النيابية.

وقال الطراونة إن الزيارة تأتي ضمن الدور الرقابي لمجلس النواب وبرنامج عمل الكتلة الميداني للاطلاع على واقع الشركات الوطنية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، مشيدًا بما حققته الشركة من إنجازات جعلت الأردن على خارطة التنافسية العالمية في صناعة التعدين.

وأكد الطراونة أهمية استمرار نهج الشفافية وتطبيق الحوكمة في إدارة الشركات العامة، وتعزيز مساهمتها في المسؤولية المجتمعية ودعم المبادرات التنموية، خصوصًا تلك الموجهة لتدريب وتمكين الشباب.

من جانبه، استعرض الدكتور ذنيبات أبرز ملامح التطور في أداء الشركة خلال السنوات الأخيرة، وجهودها في تطوير الصناعات التحويلية وفتح أسواق جديدة، إلى جانب دورها في خدمة المجتمع المحلي من خلال دعم القطاعات التعليمية والصحية والبنى التحتية في مختلف مناطق المملكة.


