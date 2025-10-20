انتخاب هيئة إدارية جديدة للهيئة الأردنية للفنون الشعبية

وطنا اليوم – شهدت المكتبة الوطنية اليوم انتخاب هيئة إدارية جديدة لـلهيئة الأردنية للفنون الشعبية، بحضور مندوبين عن وزارة الثقافة، وسط أجواء ديمقراطية حرة نزيهة.. وباشراف لجنة متخصصة لمراقبة العملية الانتخابية ضمّت كلاً من ، الدكتور عبدالناصر الحموري رئيساً لادارة الانتخايات وكل من الشاعر غسان الزعبي والاستاذة سوسن المهتدي اعضاء في لجنة ادارة الانتخابات.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فاز السيد بسام رزق ابو رزق برئاسة الهيئة الاردنية للفنون الشعبية ، والدكتور محمد غوانمة نائباً للرئيس، فيما تولت الدكتورة ميسون الداوود مهام أمين الصندوق، وعايد أبوفرده أميناً للسر. ثم تعيين الاستاذة ديما الفاعوري مستشاراً اعلامياً في الهيئة

كما ضمّت الهيئة الجديدة في عضويتها كلاً من:

الاستاذ إبراهيم العديلي، والاستاذة نوال الحردان، والدكتور عدنان زهران، والشاعر جمال الدلة، والشاعر عبدالرحمن مبيضين، في حين تم اختيار الدكتور خلف القيسي عضواً احتياطياً.