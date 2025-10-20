بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس وزراء اليونان

20 أكتوبر 2025
الملك يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس وزراء اليونان

وطنا اليوم:عقد جلالة الملك عبدﷲ الثاني في سلوفينيا، اليوم الاثنين، لقاءين منفصلين مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، على هامش أعمال قمة دول جنوب أوروبا “ميد 9″، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.
وأكد جلالته ضرورة ضمان الالتزام باتفاق إنهاء الحرب في غزة، وتكثيف الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق القطاع.
وحذر جلالة الملك من خطورة استمرار الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وخطط توسيع الاستيطان وضم الأراضي.
وأشار جلالته خلال لقائه مع رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى أهمية إدامة التنسيق مع الاتحاد الأوروبي حيال المستجدات في المنطقة، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الأمن والاستقرار.
وتناول اللقاء سبل توسيع التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، خصوصا إقامة المشاريع الكبرى المشتركة.
ولدى لقائه رئيس وزراء اليونان، أكد جلالة الملك استمرار الأردن بدوره الديني والتاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:42

افتتاح معرض “صنع بعزيمة” في القرية الثقافية النبطية بالبتراء 

21:06

حزب الميثاق الوطني يعقد جلسة حوارية بعنوان “كيفية تشكيل الكتل الطلابية داخل الجامعات “

20:47

وزير الشباب يتفقد عدداً من المراكز الشبابية في إربد

20:44

وزارة المياه: ضبط حفارة مخالفة في غور الكفرين

20:35

العشيرة.. دفء الانتماء لا نار العصبية

20:33

بيان للكتل النيابية: الخصاونة ينسحب للقاضي

20:28

اللحوم الأسترالية تعزز شراكتها مع الإمارات مع دخول اتفاقية CEPA حيز التنفيذ

20:26

موظفة بنك ABC المدعومة بالذكاء الاصطناعي “فاطمة” تحصد جائزة “أفضل مساعد افتراضي في منطقة الشرق الأوسط” لعام 2025

20:21

رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد كتيبة حرس الحدود/2 الملكية

20:10

نتنياهو يبلغ واشنطن رفضه نشر قوات تركية في غزة

20:01

الإفتاء: يوم غد الخميس أول أيام شهر جمادى الأولى

19:59

محاضرة في حزب جبهة العمل الإسلامي بعنوان تحليل المستجدات السياسية

وفيات
وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025وفيات الثلاثاء 21-10-2025وفيات الاثنين 20-10-2025وفيات الاحد 19-10-2025