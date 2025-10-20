الملك يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس وزراء اليونان

وطنا اليوم:عقد جلالة الملك عبدﷲ الثاني في سلوفينيا، اليوم الاثنين، لقاءين منفصلين مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، على هامش أعمال قمة دول جنوب أوروبا “ميد 9″، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.

وأكد جلالته ضرورة ضمان الالتزام باتفاق إنهاء الحرب في غزة، وتكثيف الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق القطاع.

وحذر جلالة الملك من خطورة استمرار الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وخطط توسيع الاستيطان وضم الأراضي.

وأشار جلالته خلال لقائه مع رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى أهمية إدامة التنسيق مع الاتحاد الأوروبي حيال المستجدات في المنطقة، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الأمن والاستقرار.

وتناول اللقاء سبل توسيع التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، خصوصا إقامة المشاريع الكبرى المشتركة.

ولدى لقائه رئيس وزراء اليونان، أكد جلالة الملك استمرار الأردن بدوره الديني والتاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها