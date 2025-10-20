بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

فون ديرلاين تكشف عن أول قمة بين الأردن والاتحاد الأوروبي في 2026

20 أكتوبر 2025
فون ديرلاين تكشف عن أول قمة بين الأردن والاتحاد الأوروبي في 2026

وطنا اليوم:نشرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، منشورا قدّرت فيه ما وصفته، بالدور الاستقراري الأردني في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت ديرلاين في المنشور عبر منصة “إكس” مخاطبة فيه جلالة الملك: “تُولي أوروبا أهمية كبيرة للدور الاستقراري الذي يواصل الأردن القيام به في منطقة الشرق الأوسط”.
وأردفت ديرلاين تقول: “نعمل معا على تعزيز شراكتنا لبناء مستقبل يسوده السلام والازدهار في موطننا المشترك على ضفاف البحر الأبيض المتوسط”.
وكشفت عن حزمة مالية واستثمارية مع الأردن تبلغ 3 مليارات يورو، مشيرة إلى أن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن تسير قدما بكل قوة.
وكشفت أيضا عن أول قمة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، قائلة، إنه في العام المقبل “سنشهد محطة تاريخية جديدة”.. “أول قمة من نوعها بين الاتحاد الأوروبي والأردن”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:42

افتتاح معرض “صنع بعزيمة” في القرية الثقافية النبطية بالبتراء 

21:06

حزب الميثاق الوطني يعقد جلسة حوارية بعنوان “كيفية تشكيل الكتل الطلابية داخل الجامعات “

20:47

وزير الشباب يتفقد عدداً من المراكز الشبابية في إربد

20:44

وزارة المياه: ضبط حفارة مخالفة في غور الكفرين

20:35

العشيرة.. دفء الانتماء لا نار العصبية

20:33

بيان للكتل النيابية: الخصاونة ينسحب للقاضي

20:28

اللحوم الأسترالية تعزز شراكتها مع الإمارات مع دخول اتفاقية CEPA حيز التنفيذ

20:26

موظفة بنك ABC المدعومة بالذكاء الاصطناعي “فاطمة” تحصد جائزة “أفضل مساعد افتراضي في منطقة الشرق الأوسط” لعام 2025

20:21

رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد كتيبة حرس الحدود/2 الملكية

20:10

نتنياهو يبلغ واشنطن رفضه نشر قوات تركية في غزة

20:01

الإفتاء: يوم غد الخميس أول أيام شهر جمادى الأولى

19:59

محاضرة في حزب جبهة العمل الإسلامي بعنوان تحليل المستجدات السياسية

وفيات
وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025وفيات الثلاثاء 21-10-2025وفيات الاثنين 20-10-2025وفيات الاحد 19-10-2025