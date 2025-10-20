فون ديرلاين تكشف عن أول قمة بين الأردن والاتحاد الأوروبي في 2026

وطنا اليوم:نشرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، منشورا قدّرت فيه ما وصفته، بالدور الاستقراري الأردني في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت ديرلاين في المنشور عبر منصة “إكس” مخاطبة فيه جلالة الملك: “تُولي أوروبا أهمية كبيرة للدور الاستقراري الذي يواصل الأردن القيام به في منطقة الشرق الأوسط”.

وأردفت ديرلاين تقول: “نعمل معا على تعزيز شراكتنا لبناء مستقبل يسوده السلام والازدهار في موطننا المشترك على ضفاف البحر الأبيض المتوسط”.

وكشفت عن حزمة مالية واستثمارية مع الأردن تبلغ 3 مليارات يورو، مشيرة إلى أن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن تسير قدما بكل قوة.

وكشفت أيضا عن أول قمة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، قائلة، إنه في العام المقبل “سنشهد محطة تاريخية جديدة”.. “أول قمة من نوعها بين الاتحاد الأوروبي والأردن”