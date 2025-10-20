مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرتي الزعبي والحوارات

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرتي الزعبي والحوارات.

*ففي منطقة ففي منطقة حريما بلواء بني كنانة بمحافظة إربد*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم العميد الطبيب المتقاعد محمد حسن الزعبي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الزعبي، سائلاً المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

*وفي منطقة أبو الزيغان بلواء ديرعلا في محافظة البلقاء*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة آمنة عبد سليم الفزاع، والدة الدكتور منذر الحوارات نائب مدير مركز الحسين للسرطان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الحوارات، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رجمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.