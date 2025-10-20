الجيزة تتجاوز التوقعات! تفاصيل معرض الجيزة الصناعي الأول

وطنا اليوم:عقدت مؤسسة إعمار لواء الجيزة وشركة الشراع للدعاية والإعلان (ذ.م.م)، بدعم من غرفة صناعة عمّان، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن إقامة معرض الجيزة الصناعي الأول. سيُنظَّم المعرض تحت رعاية دولة فيصل عاكف الفايز رئيس مجلس الأعيان، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 3 كانون الأول (ديسمبر) 2025 في قصر الليوان للاحتفالات بلواء الجيزة. يهدف المعرض إلى تسليط الضوء على أهمية القطاع الصناعي في لواء الجيزة – الذي يرفد الاقتصاد الوطني بأكثر من مليار دينار سنوياً – وإطلاق سلسلة معارض صناعية متخصصة لاستعراض مدى التقدم الصناعي الذي تشهده المنطقة واستقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية إليها.

استهل المهندس فتحي الجغبير كلمته في المؤتمر بالتأكيد على دعم غرفة صناعة عمّان للمعرض، موجّهاً الدعوة إلى جميع الصناعيين والتجار لاغتنام الفرصة والمشاركة في هذه الفعالية . وأوضح الجغبير أن لواء الجيزة يتمتع “بموقع استراتيجي مهم” لقربه من مطار الملكة علياء الدولي ومدينة عمّان ومناطق صناعية عديدة كسحاب والموقر وخط الصفاوي، ما جعل اللواء يحتضن العدد الأكبر من مصانع المملكة . وأعرب عن طموحه في أن تصبح الجيزة منطقة تنموية صناعية تنعكس إيجاباً على المستثمرين وأهالي المنطقة، مشيراً إلى أن المعرض سيسلط الضوء على المنتج الوطني الأردني ويعزّز الروابط بين أقطاب القطاع الصناعي .

وأورد الجغبير جملة من الحقائق التي تؤكد أهمية لواء الجيزة كقاعدة صناعية في الأردن:

•يتمتع اللواء بموقع جغرافي متميز بالقرب من العاصمة ومرافق حيوية (المطار والمدن الصناعية في سحاب والموقر وغيرها)، مما جعله يستقطب النسبة الأكبر من مصانع المملكة، حيث يضم لواء الجيزة ما يزيد عن 500 مصنع إلى جانب 4 جامعات؛ وتبلغ مساحة اللواء نحو 6000 كم² (تشكّل حوالي 73% من مساحة محافظة العاصمة عمّان) ويقطنه قرابة 250 ألف نسمة، كما تشير التقديرات إلى أن المصانع في منطقتي القسطل والمشتى الصناعية (ضمن اللواء) ترفد خزينة الدولة بحوالي 1.3 مليار دينار سنوياً كعائدات ضريبية ، في مؤشر واضح على حجم النشاط الاقتصادي والصناعي الكبير في المنطقة.

من جانبه، أكد سعادة النائب الأسبق غازي أبو جنيب الفايز – رئيس مجلس إدارة مؤسسة إعمار لواء الجيزة – في كلمته أن الهدف الرئيسي للمؤسسة يتمثّل في «بناء الإنسان قبل المكان». وأشار الفايز إلى التحديات المختلفة التي تواجه الصناعيين والشركات في لواء الجيزة، موضحاً أن الكثير من المستثمرين قد لا يدركون حجم وتنوع الصناعات في اللواء؛ وبالتالي سيكون المعرض منصة لتحفيزهم واستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى الجيزة . كما اعتبر أن إطلاق هذا المعرض يشكّل منبراً وانطلاقة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تطمح إليها المؤسسة في دعم التنمية الشاملة بالمنطقة.

وأضاف الفايز أن مؤسسات الإعمار (كالمؤسسة التي يترأسها) تُعد رديفاً للبلديات في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومواجهة مشكلات البطالة والفقر في المجتمع . وأكد على دور مؤسسة إعمار الجيزة كوسيط بين المستثمرين والحكومة لتوفير البنية التحتية اللازمة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على تنظيم المنطقة تخطيطياً بشكل شمولي لمواكبة التوسّع الصناعي وجذب المزيد من الفرص الاستثمارية. هذه الجهود التكاملية، برأيه، هي ما سيُثمر بيئة مواتية لتحقيق تنمية مستدامة في اللواء، ويجعل من المعرض الأول خطوة عملية نحو ذلك.

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، تحدث السيد نديم الفقهاء – رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة الشراع للدعاية والإعلان (الجهة المنظمة للمعرض) – عن الدور المحوري للمعرض في تنمية وتطوير قطاع الأعمال في لواء الجيزة. وأوضح الفقهاء أن المعرض سيكون واجهة تسويقية مهمة للمنطقة، حيث يعرّف المستثمرين بالمزايا والفرص الاستثمارية المتاحة في اللواء . كما أشار إلى أن الحدث يهدف إلى التأسيس لسلسلة من المعارض الصناعية المتخصصة في المستقبل، بما يسهم في إبراز التقدم الصناعي الذي تشهده المملكة الأردنية بشكل عام. وسيضم المعرض منطقة مخصصة للتشبيك وعقد اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال والعارضين، بهدف تبادل الخبرات وبناء شراكات تجارية واستثمارية واعدة تخدم الاقتصاد المحلي.

في ختام المؤتمر، أُعلن عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين معرض الجيزة الصناعي الأول وقمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025 (AYITS 2025) التي يرأسها السيد عصام المساعيد . ومن المقرر عقد أعمال هذه القمة في عمّان بفندق الفورسيزونز خلال الفترة 27–30 تشرين الأول (أكتوبر) 2025 ، بمشاركة وفود من 22 دولة عربية وبالشراكة الرسمية مع جامعة الدول العربية . وتهدف هذه الشراكة إلى إتاحة الفرصة لوفود القمة للاطلاع على تجارب النجاح الصناعي في لواء الجيزة، وتعزيز التكامل بين مبادرات التنمية الصناعية المحلية والابتكار التكنولوجي على المستوى العربي. وقد أكد السيد عصام المساعيد (رئيس مؤسسة فرسان التغيير الجهة المنظمة للقمة) إيمان الشباب الأردني بدور الصناعة الوطنية وضرورة توحيد الجهود لتعزيز التعاون بين جميع المؤسسات، مشيراً إلى أن هذا التعاون المشترك بين المعرض والقمة سيسهم في إيصال رسالة الأردن الصناعية إلى كافة الأطياف على امتداد العالم العربي .

بهذا، تتجاوز الجيزة التوقعات عبر تنظيم أول معرض صناعي الأول من نوعه في اللواء، إذ يُرتقب أن يشكّل هذا الحدث منصة وطنية وإقليمية مهمة لعرض ما حققته الصناعة الأردنية من تقدم، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار الذي يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل. الصناعيون الأردنيون والدوليون مدعوون لزيارة المعرض والمشاركة فيه لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من فرص التشبيك وعقد الشراكات التي سيوفرها هذا التجمع الصناعي الأول من نوعه في لواء الجيزة.