الملك يدعو خلال قمة “ميد 9” إلى العمل المشترك للالتزام باتفاق إنهاء الحرب في غزة

وطنا اليوم:دعا جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الاثنين، دول الشرق الأوسط وجنوب أوروبا إلى العمل المشترك، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والشركاء، لضمان التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب في غزة بجميع مراحله، والذي يمهد لتحقيق الاستقرار بالمنطقة.

وأكد جلالته، خلال مشاركته في أعمال قمة دول جنوب أوروبا “ميد 9” بمدينة بورتوروز السلوفينية، الدور المحوري للاتحاد الأوروبي في تطبيق الاتفاق، بما في ذلك دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني.

وشدد جلالة الملك في القمة التي حضرها سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، على أهمية العمل في الوقت ذاته على تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، وضمان وصول المساعدات بكميات كافية، للحد من التبعات الكارثية للحرب.

وتطرق جلالته إلى مؤتمر حل الدولتين الذي عقد في نيويورك بتنظيم مشترك من السعودية وفرنسا، إذ دعا جلالة الملك إلى البناء على مخرجات المؤتمر، والاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل العديد من الدول.

وأكد جلالته ضرورة التهدئة في الضفة الغربية والقدس، ودعم صمود الفلسطينيين على أرضهم، محذرا من خطورة الإجراءات أحادية الجانب.

وأضاف جلالة الملك أن التحديات المستمرة التي يواجهها الشرق الأوسط وجنوب أوروبا تتطلب إدامة التعاون والتنسيق، لافتا إلى أن قمة “ميد 9” مثال لجهود تعزيز الحوار ورفع مستوى التنسيق للتصدي للتحديات المشتركة.

وتعقد قمة “ميد 9” بمشاركة قادة دول جنوب أوروبا، وقادة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، وتضم سلوفينيا، وقبرص، وإسبانيا، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، ومالطا، والبرتغال، وكرواتيا، وهي الدول الأوروبية التسعة التي تطل على البحر الأبيض المتوسط.

وتم بحث اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وجميع بنوده والخطوات اللاحقة لتنفيذ مراحله كافة، والأدوار التي يمكن أن تقوم بها الدول الأعضاء في مجموعة “ميد 9” لضمان نجاح الاتفاق، وصولا إلى إنهاء كامل للحرب وإيجاد أفق حقيقي للسلام الدائم.

وتطرقت أعمال القمة إلى أهمية الحفاظ على التهدئة الشاملة في الضفة الغربية ومنع أي محاولات أو إجراءات تهدد الأمن والاستقرار، وتقوض حل الدولتين.

وثمن جلالة الملك تلقيه الدعوة للمشاركة في أعمال القمة في عامها الثاني، الأمر الذي يؤكد عمق علاقات الأردن مع سلوفينيا ودول جنوب أوروبا.

وبين جلالته خلال غداء عمل لقادة الوفود المشاركة، أهمية بحث سبل البناء على فرص النمو الاقتصادي بين دول الشرق الأوسط وجنوب أوروبا.