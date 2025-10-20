بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

سراديب بعمق 40 متراً.. سجن سري تحت أرض زراعية في حمص

20 أكتوبر 2025
سراديب بعمق 40 متراً.. سجن سري تحت أرض زراعية في حمص

وطنا اليوم:في مشهد لم يعد مستغرباً في سوريا، أفادت مصادر بأن جهاز الأمن الداخلي اكتشف سجناً سرياً للنظام السابق تحت الأراضي الزراعية في قرية البويضة قرب المخرم بريف حمص الشرقي.
فقد وجدت سراديب يصل عمقها إلى أكثر من 40 متراً تحت الأرض.
واتضح أن هذا السجن كان يستخدم من قبل النظام السابق وميليشياته.
وأكدت المعلومات أن السجن المكتشف كان يستخدم لإخفاء معتقلين والتواري عن الأنظار.
وهذه ليست أول مرة، إذ عثرت قوى الأمن الداخلي السورية، الشهر الماضي، على سجن تحت الأرض في منطقة زراعية قرب قرية أبو حكفة بريف حمص الشمالي الشرقي، كان يستخدم خلال فترة النظام البائد لاحتجاز المدنيين.
ونقلت الوكالة السورية للأنباء عن المسؤول الأمني في ريف حمص الشرقي قوله، إن الموقع المكتشف أشبه بمغارة تحت الأرض غير صالحة للعيش، وكان يُستغل لخطف النساء والرجال والأطفال لتحقيق مكاسب مالية وسياسية.
يأتي هذا بينما تستمر السلطات في سوريا بعمليات تمشيط، وسط توقعات بالعثور على مقابر جماعية إضافية، مع تأكيدها أن جميع المتورطين في هذه الجرائم ستتم ملاحقتهم قانونياً.

كوارث السجون
يذكر أن عدد السجون السرية التي طفت في سوريا منذ رحيل الأسد كان مفاجئاً ومدهشاً للعالم، وفقاً لتقارير غربية كثيرة تحدثت عن الموضوع.
ومنذ يوم الثامن من ديسمبر الماضي (2024)، وبعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، فتحت عنابر وزنزانات السجون بكل سوريا بما فيها صيدنايا الشهير، ليخرج منها مئات المعتقلين، بينهم نساء.
فيما لا يزال مصير آلاف المعتقلين والمفقودين مجهولاً، فقد أوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان سابقاً، أن هناك ما لا يقل عن 112 ألفاً و414 شخصاً لا يزالون مختفين قسراً.
في حين عثر على العديد من المقابر الجماعية بعيد سقوط الأسد، احتوت على مئات الجثامين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:42

افتتاح معرض “صنع بعزيمة” في القرية الثقافية النبطية بالبتراء 

21:06

حزب الميثاق الوطني يعقد جلسة حوارية بعنوان “كيفية تشكيل الكتل الطلابية داخل الجامعات “

20:47

وزير الشباب يتفقد عدداً من المراكز الشبابية في إربد

20:44

وزارة المياه: ضبط حفارة مخالفة في غور الكفرين

20:35

العشيرة.. دفء الانتماء لا نار العصبية

20:33

بيان للكتل النيابية: الخصاونة ينسحب للقاضي

20:28

اللحوم الأسترالية تعزز شراكتها مع الإمارات مع دخول اتفاقية CEPA حيز التنفيذ

20:26

موظفة بنك ABC المدعومة بالذكاء الاصطناعي “فاطمة” تحصد جائزة “أفضل مساعد افتراضي في منطقة الشرق الأوسط” لعام 2025

20:21

رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد كتيبة حرس الحدود/2 الملكية

20:10

نتنياهو يبلغ واشنطن رفضه نشر قوات تركية في غزة

20:01

الإفتاء: يوم غد الخميس أول أيام شهر جمادى الأولى

19:59

محاضرة في حزب جبهة العمل الإسلامي بعنوان تحليل المستجدات السياسية

وفيات
وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025وفيات الثلاثاء 21-10-2025وفيات الاثنين 20-10-2025وفيات الاحد 19-10-2025