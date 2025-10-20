بنك القاهرة عمان
مطاعم ومتاجر في تايلند ترفض استقبال الإسرائيليين

20 أكتوبر 2025
مطاعم ومتاجر في تايلند ترفض استقبال الإسرائيليين

وطنا اليوم:أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن عددا من المطاعم والمتاجر في تايلند ترفض دخول السياح الإسرائيليين، وعلقت لافتات احتجاجية ضدهم.
وأبرزت القناة لافتة وُضعت عند مدخل أحد المطاعم في الجزيرة السياحية الشهيرة كوه فانجان كُتب عليها بالإنجليزية “ممنوع دخول الإسرائيليين” مع علامتي “إكس” (X) باللون الأحمر.
وفي السياق، نفى المتحدث باسم مكتب السياحة التايلندي في إسرائيل زيف إردمان المعلومات التي انتشرت بشأن فرض حظر على دخول السياح الإسرائيليين إلى البلاد، وأكد ترحب بلاده بالسياح الإسرائيليين.
وتشهد مناطق عدة حول العالم تصاعدا في مقاطعة المطاعم والمرافق السياحية السياح الإسرائيليين على خلفية حرب الإبادة التي بدأت إسرائيل بشنها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلفت 68 ألفا و159 شهيدا و170 ألفا و203 مصابين -معظمهم أطفال ونساء- وألحقت دمارا شمل 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.


