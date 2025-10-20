Zain Great Idea يجمع نُخبة من الخُبراء الدوليين لتوجيه المُبادرين واستكشاف فرص النمو للشركات الناشئة

وطنا اليوم:أطلقت زين المرحلة الأولى من النسخة الإقليمية الجديدة لبرنامجها الريادي Zain Great Idea – أحد أبرز منصّات تسريع الشركات التكنولوجية الناشئة في المنطقة – بإقامة معسكرات تدريبية مُكثّفة للمُبادرين المشاركين، جمعت فيها نخبة من الخبراء الدوليين والإقليميين والمحليين في أسواق زين.

وكشفت الشركة أن هذه الخطوة تأتي تأكيداً لالتزامها بدعم الابتكارات التكنولوجية، وتعزيز دور روّاد الأعمال والشركات الناشئة في القطاع التكنولوجي، وتمكين حضورهم في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأوضحت زين أن النسخة الجديدة من البرنامج انطلقت في عدد من الدول الخليجية والعربية، شملت الكويت، البحرين، العراق، الأردن، السعودية، والإمارات، حاملةً معها رؤية طموحة وغاية لتمكين المبادرين من تطوير مشاريعهم وبناء نماذج أعمال أكثر تأثيراً واستدامة.

وأفادت أن فترة الأسابيع الأولى من البرنامج شهدت سلسلة من التدريبات المُكثّفة، ركّزت على محاور استراتيجية تشمل التسويق، التمويل، إدارة العمليات، والتحوّل الرقمي، بهدف تسريع نمو الشركات الناشئة وتأهيلها لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية بثقةٍ وكفاءة.

وقامت شركة زين الأردن ومن خلال منصّتها للإبداع (ZINC) بتنفيذ البرنامج في الأردن، والترويج له عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي وعبر شبكتها الواسعة من روّاد الأعمال الأردنيين، مما ساهم في استقطاب عدد كبير من المتقدّمين، حيث تم اختيار 17 شركة ناشئة من أصل 120 شركة متقدّمة للانضمام إلى المرحلة الأولى من البرنامج، وذلك بعد عملية تقييم شملت دراسة الأفكار ونماذج الأعمال ومدى جاهزية الفرق الريادية للمنافسة على المستوى الإقليمي، وذلك ضمن جهود المنصّة المتواصلة لدعم ريادة الأعمال وتمكين الشركات الناشئة في المملكة، من خلال توفير فرص التدريب والإرشاد والتواصل مع المستثمرين والخبراء في مختلف القطاعات.

وانطلقت المرحلة التدريبية عبر معسكر تدريبي مكثّف ركّز على محورين أساسيين، تمثّل الأول في تدريب المشاركين على مهارات العرض والتقديم أمام المستثمرين تمهيداً لرحلتهم إلى وادي السيليكون، فيما تناول المحور الثاني تجهيز المشاركين لتقديم عروضهم أمام لجنة التحكيم التي ستختار الشركة الناشئة الأردنية والتي ستقوم بتمثيل الأردن والانضمام إلى برنامج تسريع الأعمال الإقليمي لمجموعة زين (Zain Great Idea) ، وقام بتقديم الجلسات التدريبية أحمد طقاطقة، الشريك المؤسس لشركة Sadu Capital، حيث قدّم للمشاركين إرشادات عملية حول آليات بناء نموذج العمل والاستعداد لجذب الاستثمار.

واختُتمت المرحلة المحلية بفعالية مخصّصة لعرض المشاريع أمام لجنة تحكيم ضمّت نخبة من المختصين في مجال ريادة الأعمال في الأردن، وهم تامر الصلاح – المدير العام لشركة Endeavor Jordan، وتامبي جالوقة – المؤسس والشريك العام لشركة Maza Ventures، وسعد الجاسر – مدير الاستثمارات الرقمية في Zain Ventures، وأحمد إبراهيم – رئيس قسم ريادة الأعمال في شركة زين الأردن، حيث قدّموا لأصحاب المشاريع والحلول المبتكرة المتقدمة ملاحظات بنّاءة لتطوير المشاريع وتأهيلها للمرحلة الإقليمية المقبلة.

وانطلقت هذا العام أعمال البرنامج بدعم قوي من Zain Ventures – الذراع الاستثماري لمجموعة زين في التكنولوجيات الناشئة، وZainTECH – ذراعها الإقليمي للحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تم وللمرة الأولى في تاريخ البرنامج المُمتد لأكثر من 15 عاماً فتح الباب أمام المُتقدّمين من الكويت، البحرين، العراق، الأردن، السعودية، والإمارات، لتوفّر فرصاً غير مسبوقة في الحصول على التوجيه، التمويل، والتجارب العالمية.

وتستهدف Zain Ventures استكشاف الفرص الواعدة في الشركات الناشئة المشاركة والاستثمار فيها، كما يعمل فريق ZainTECH جنباً إلى جنب مع فريق ZGI لتقديم الدعم الاستراتيجي للشركات الناشئة المُختارة التي ستشارك في رحلة وادي السيليكون، عبر تقديم حلول وتقنيات متقدمة مثل الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، التحليلات، الروبوتات، وغيرها من التقنيات المتطورة التي تُعزز نمو الأعمال.

الجدير بالذكر أن هذا التوسّع يُمثّل نقلة نوعية لبرنامج ZGI منذ انطلاقته الأولى، حيث كانت جميع النسخ السابقة حصرية في السوق الكويتية، وتأتي هذه الانطلاقة الإقليمية لتعزز التزام زين بدعم الابتكارات التكنولوجية وريادة الأعمال على مستوى المنطقة.