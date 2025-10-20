الملك ورئيسة سلوفينيا يبحثان علاقات الصداقة بين البلدين ومستجدات المنطقة

وطنا اليوم:بحث لقاء جلالة الملك عبدﷲ الثاني مع رئيسة جمهورية سلوفينيا الدكتورة نتاشا بيرك موسار، في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، اليوم الاثنين، علاقات الصداقة بين البلدين وأبرز مستجدات المنطقة.

وأكد جلالته، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الحرص على توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

ولفت جلالة الملك إلى أهمية دور سلوفينيا في دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ضمن الاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد التطورات الإقليمية، شدد جلالته على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة، وضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب بجميع مراحله، وتدفق المساعدات الإغاثية، للحد من الأوضاع الإنسانية الحرجة في القطاع.

وتطرق اللقاء إلى مجمل الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، إذ تم التأكيد على ضرورة العمل باتجاه التهدئة الشاملة، ورفض الاستيطان الذي يخالف القانون الدولي ويقوض فرص تحقيق السلام.

بدورها، أكدت الرئيسة السلوفينية التزام بلادها بتطوير علاقات الصداقة المتينة مع الأردن، وتعزيز التعاون في قطاعات الرقمنة والتكنولوجيا الخضراء والتعليم، والجهود الإنسانية.

وأشادت بالدور الكبير للمملكة في دعم الفلسطينيين وإرسال المساعدات لهم، وتسهيل وصول المساعدات من سلوفينيا عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وثمنت رئيسة سلوفينيا جهود الأردن المستمرة لتحقيق السلام، لافتة إلى دعم بلادها لحل الدولتين.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، والسفير الأردني غير المقيم في سلوفينيا محمد هنداوي.