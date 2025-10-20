بنك القاهرة عمان
الملك وولي العهد يزوران مسجد ليوبليانا في سلوفينيا

20 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:زار جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، المركز الثقافي الإسلامي في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
وجال جلالة الملك في المركز، واستمع إلى شرح قدمه مفتي سلوفينيا نيفزيك بوريك عن الأنشطة الدينية والثقافية والتعليمية التي يقيمها المركز.
ولفت بوريك إلى أهمية جهود جلالته في تعزيز قيم التفاهم والاحترام المتبادل بين الأديان، مثمنا المبادرات التي أطلقها جلالة الملك لهذه الغاية مثل أسبوع الوئام العالمي بين الأديان، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشاد مفتي سلوفينيا بدور الأردن في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وجهود المملكة للاستجابة الإنسانية في غزة، وتسهيل إدخال المساعدات الإغاثية التي قدمتها سلوفينيا للقطاع.
كما زار جلالته مسجد ليوبليانا التابع للمركز، والذي يخدم نحو 150 ألف مسلم ومسلمة في سلوفينيا.
ورافق جلالة الملك، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفير الأردني غير المقيم في سلوفينيا محمد هنداوي.


