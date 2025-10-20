الجمارك تحصد جائزة المركز الثاني بمؤشر النزاهه الوطني

وطنا اليوم:حصدت الجمارك الأردنية جائزة المركز الثاني لمؤشر النزاهه الوطني ضمن فئة الدوائر الحكومية في الدورة الثانية للجائزة لعام 2024/2025، وذلك تقديرًا لجهود الجمارك في تعزيز معايير النزاهه والشفافية في العمل المؤسسي وتحقيق أفضل الممارسات في الحوكمة ومكافحة الفساد.

وتسلم الجائزة مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك احمد العكاليك في الإحتفال الذي اقامته هيئة النزاهه ومكافحة الفساد اليوم بحضور مندوب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون السياسية البرلمانية الدكتور عبدالمنعم العودات.

وقال العكاليك ان هذه الجائزة هي ثمرة الجهود المبذولة من قبل كافة الكوادر الجمركية العاملة، التي ترسخ مبادئ الشفافية والمساءلة في العمل وتحسين جودة الخدمات التي تعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتساعد في تحسين ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.