بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الجمارك تحصد جائزة المركز الثاني بمؤشر النزاهه الوطني

20 أكتوبر 2025
الجمارك تحصد جائزة المركز الثاني بمؤشر النزاهه الوطني

وطنا اليوم:حصدت الجمارك الأردنية جائزة المركز الثاني لمؤشر النزاهه الوطني ضمن فئة الدوائر الحكومية في الدورة الثانية للجائزة لعام 2024/2025، وذلك تقديرًا لجهود الجمارك في تعزيز معايير النزاهه والشفافية في العمل المؤسسي وتحقيق أفضل الممارسات في الحوكمة ومكافحة الفساد.
وتسلم الجائزة مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك احمد العكاليك في الإحتفال الذي اقامته هيئة النزاهه ومكافحة الفساد اليوم بحضور مندوب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون السياسية البرلمانية الدكتور عبدالمنعم العودات.
وقال العكاليك ان هذه الجائزة هي ثمرة الجهود المبذولة من قبل كافة الكوادر الجمركية العاملة، التي ترسخ مبادئ الشفافية والمساءلة في العمل وتحسين جودة الخدمات التي تعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتساعد في تحسين ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:42

افتتاح معرض “صنع بعزيمة” في القرية الثقافية النبطية بالبتراء 

21:06

حزب الميثاق الوطني يعقد جلسة حوارية بعنوان “كيفية تشكيل الكتل الطلابية داخل الجامعات “

20:47

وزير الشباب يتفقد عدداً من المراكز الشبابية في إربد

20:44

وزارة المياه: ضبط حفارة مخالفة في غور الكفرين

20:35

العشيرة.. دفء الانتماء لا نار العصبية

20:33

بيان للكتل النيابية: الخصاونة ينسحب للقاضي

20:28

اللحوم الأسترالية تعزز شراكتها مع الإمارات مع دخول اتفاقية CEPA حيز التنفيذ

20:26

موظفة بنك ABC المدعومة بالذكاء الاصطناعي “فاطمة” تحصد جائزة “أفضل مساعد افتراضي في منطقة الشرق الأوسط” لعام 2025

20:21

رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد كتيبة حرس الحدود/2 الملكية

20:10

نتنياهو يبلغ واشنطن رفضه نشر قوات تركية في غزة

20:01

الإفتاء: يوم غد الخميس أول أيام شهر جمادى الأولى

19:59

محاضرة في حزب جبهة العمل الإسلامي بعنوان تحليل المستجدات السياسية

وفيات
وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025وفيات الثلاثاء 21-10-2025وفيات الاثنين 20-10-2025وفيات الاحد 19-10-2025