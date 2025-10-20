1035 شقة و714 قطعة أرض بيعت لغير الأردنيين بـ 143 مليون دينار العام الحالي

وطنا اليوم:بلغ عدد معاملات التملك لمستثمرين غير أردنيين خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 1,749 عقارًا، بانخفاض نسبته 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت مبيع 2,011 عقارًا.

ووفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة، ، فإن هذه المبيعات تشمل 1,035 شقة بقيمة 53 مليون دينار، بنسبة تراجع بلغت 11% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت 1,157 شقة، و714 قطعة أرض بقيمة 90 مليون دينار، بانخفاض بنسبة 16% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت 854 قطعة أرض.

وتبلغ القيمة التقديرية لمبيعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 143.8 مليون دينار، بانخفاض نسبته 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت 157 مليون دينار.

الجنسيات الأكثر تملكا للعقارات

جاءت الجنسية العراقية في معاملات تملك غير الأردنيين خلال التسعة أشهر الأولى في المرتبة الأولى بمجموع 387 عقارًا، تلتها بالمرتبة الثانية الجنسية السعودية بمجموع 286 عقارًا، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة بمجموع 169 عقارًا، وحلت الجنسية الأميركية بالمرتبة الرابعة بمجموع 127 عقارًا، والجنسية الفلسطينية بالمرتبة الخامسة بمجموع 113 عقارًا.

ترتيب الجنسيات حسب القيمة التقديرية

أما من حيث القيمة، فقد جاءت الجنسية العراقية في المرتبة الأولى أيضًا بقيمة تقديرية بلغت 54.5 مليون دينار بنسبة 38% من القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين، وجاءت الجنسية الأميركية في المرتبة الثانية بقيمة 14.8 مليون دينار بنسبة 10%، والجنسية السورية في المرتبة الثالثة بقيمة 10 ملايين دينار بنسبة 7%، والجنسية الفلسطينية بالمرتبة الرابعة بقيمة 7.7 مليون دينار بنسبة 5.4%، فيما حلت الجنسية السعودية بالمرتبة الخامسة بقيمة 7 ملايين دينار بنسبة 4.9%.