أورنج الأردن ترعى هاكاثون “X META CTF” لتعزيز مهارات الشباب في الأمن السيبراني

وطنا اليوم:تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن المعظمة، جسدت أورنج الأردن دورها كمزود رقمي رائد ومسؤول في المملكة برعايتها لهاكاثون “X META CTF” بنسخته السادسة، والذي نظمته جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا (PSUT)، وبالتعاون مع شركة الملكية الأردنية وذراعها التدريبي أكاديمية الشركة الأردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي (JATS)، في مطار الملكة علياء الدولي.

واستقطبت الفعالية التي اندرجت تحت شعار: “Altitude Meets Attitude”، أكثر من 100 شابة وشاب من مختلف الجامعات الأردنية في تخصصات الأمن السيبراني والهندسة وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب خبراء الطيران والأمن السيبراني. وخلال هذا اليوم، تعامل المشاركون مع تحديات أمنية واقعية في قطاع الطيران متنافسين على ابتكار حلول عملية قائمة على أحدث التقنيات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، بهدف بناء مستقبل أكثر أماناً لهذا القطاع الحيوي.

وعبّرت أورنج الأردن عن اعتزازها برعاية هذا الهاكاثون، مؤكدة إيمانها بأن دعم الشباب في مجال الأمن السيبراني وتنمية مهاراتهم يشكّل حجر الأساس للابتكار الرقمي، من خلال توفير بيئات تعليمية ملهمة لتطوير أفكار عملية تعزز الأمان في قطاع الطيران وتترك أثر إيجابي على المجتمع.

ومن خلال دعمها المتواصل لمثل هذه الفعاليات، تعزز أورنج قدرة الكفاءات الوطنية وترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للتكنولوجيا والتحول الرقمي، لا سيما في ظل ما يشهده القطاع من تطورات متقدمة جعلت الأردن يتبوأ المرتبة الأولى عربياً والـ20 عالمياً وفق مؤشر الأمن السيبراني العالمي.

