إسرائيل تستولي على 70 دونما من أراضي محافظة نابلس

20 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عن استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من 70 دونما من خلال أمر وضع يد لأغراض عسكرية وأمنية، من أراضي قرى قريوت، واللبن الشرقية، والساوية، في محافظة نابلس، لصالح إقامة منطقة عازلة حول مستعمرة “عيلي”.
وبينت الهيئة أن المعلومات الواردة في الأمر العسكري الذي حمل الرقم ت/136/25 تشير إلى أن الأمر يسري حتى تاريخ 31 كانون الأول 2027 من تاريخ توقيعه، في حين أشارت البيانات المتوفرة في مرفقات الأمر إلى أن مدة الاعتراض أسبوع من تاريخ إصدار الأمر، علما أن التاريخ المذيل بالأمر العسكري يعود إلى تاريخ 21 أيلول 2025، أي أن دولة الاحتلال نشرت الأمر العسكري بعد انقضاء المدة المحددة من أجل الاعتراض.
وأوضحت أن مجمل مساحة الأمر المحددة في الوثيقة بلغت 70 دونما و147 مترا مربعا، جرى تخصيص 15.778 دونما من أراضي مصنفة أصلا كأراضي دولة لصالح الأمر العسكري، في حين استولت سلطات الاحتلال على ما مجموعه 54.368 دونما وفق الأمر الجديد.
وأشارت بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن دولة الاحتلال أصدرت منذ مطلع عام 2025 ما مجموعه 53 أمرا لوضع اليد لأغراض عسكرية متعددة الأغراض، في تكثيف ملحوظ لاستخدام هذا النوع من الأوامر بحجج عسكرية للسيطرة على الأراضي الفلسطينية.


