توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي الأردن وسلوفينيا في مجال التحول الرقمي

وطنا اليوم:على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جمهورية سلوفينيا، التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية السلوفينية تانيا فايون.

ووقّع الوزيران مذكّرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التحول الرقمي بين البلدين الصديقين، وإعلانًا مشتركًا للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة معززة تشمل التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي والثقافي والدفاعي.