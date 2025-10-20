بنك القاهرة عمان
القبض على عصابة متورطة بجريمة سرقة البنك العربي في سوريا خلال فترة التحرير

20 أكتوبر 2025
وطنا اليوم _

قالت وكالة الأنباء السورية إن فرع المباحث الجنائية في محافظة ريف دمشق ألقى القبض على عصابة متورطة في جريمة سرقة البنك العربي في سوريا خلال فترة التحرير، وتمكّن من استعادة جزء من المسروقات، شمل كميات من الذهب والأموال

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم: “بعد تحرّيات دقيقة ورصد ميداني مستمر تمكن فرع المباحث الجنائية في محافظة ريف دمشق من إلقاء القبض على عصابة متورطة في جريمة سرقة البنك العربي في سوريا، إذ استغلّت العصابة ظروف الأحداث خلال فترة التحرير، وأقدمت على سرقة كميات من الذهب ومبالغ مالية كبيرة من داخل البنك”.

وأوضحت الوزارة أن العملية أسفرت عن توقيف عدد من أفراد العصابة، بينهم امرأتان، وذلك بعد مراقبة دقيقة لتحركاتهم وجمع الأدلة التي مكّنت من تحديد هوياتهم وأماكن وجودهم، مبينة أنه تمت استعادة جزء من المسروقات، التي شملت كميات من الذهب والأموال، إلى جانب حجز منزل وسيارتين قامت العصابة بشرائهما باستخدام الأموال المسروقة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنظيم الضبط اللازم بحق الموقوفين، وإحالتهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.


