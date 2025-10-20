فيصل الجلاهمة .. الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أمنية

وطنا اليوم:يشغل فيصل الجلاهمة منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمنية بالإضافة إلى مسؤولياته كرئيس تنفيذي لقطاع الموارد البشرية في مجموعة بيون، حيث يُعنى بوضع الاستراتيجية الشاملة للموارد البشرية للمجموعة، بما يتضمنه ذلك من استثمار التكامل بين شركاتها لتطوير خطط تلبي الاحتياجات المتغيرة في ظل النمو والتطور المستمر. وعلاوة على ذلك، يقع ضمن مسؤوليات السيد الجلاهمة الإشراف على استثمارات المجموعة العقارية وإدارة محفظتها.

ويتمتع الجلاهمة بخبرة واسعة تصل إلى 19 عاماً في قطاع الاتصالات، تخصص خلالها في قيادة عمليات التحول المؤسسي التي تهدف إلى تطوير العمليات التجارية لمواكبة أفضل الممارسات العالمية. ومن أبرز إنجازاته، دوره المحوري في تحول الشركة من مشغل اتصالات تقليدي إلى مجموعة بيون، وتأسيس الشركات الرقمية التابعة لها، بالإضافة إلى مساهمته في عملية فصل بتلكو إلى كيانين منفصلين: بتلكو لقطاع التجزئة، وبي نت لقطاع الجملة

وقبل انضمامه إلى بيون، شغل الجلاهمة منصب مدير الشؤون المالية وتقنية المعلومات والموارد البشرية في هيئة تنظيم الاتصالات في البحرين (TRA)، حيث قاد عدة مبادرات تحويلية ركزت على رقمنة وأتمتة أنظمة الهيئة. كما كان عضواً فاعلاً في اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية الرابعة للاتصالات (NTP4)، مما يعكس خبرته الواسعة في مجال السياسات والتنظيم.

وعلى الصعيد الأكاديمي، حصل الجلاهمة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستراثكلايد بالمملكة المتحدة، إلى جانب مجموعة من الشهادات التنفيذية المرموقة من مؤسسات تعليمية رائدة مثل كلية هارفارد للأعمال، وجامعة هارفارد، وكلية جون إف كينيدي للحكم، وكلية لندن للأعمال، مما يؤهله للقيام بدوره القيادي بمهنية عالية.