أمنية تطلق هويتها الجديدة كإحدى شركات Beyon إيذاناً بمرحلة جديدة من النمو والابتكار في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا

وطنا اليوم:أعلنت شركة أمنية عن إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة كإحدى شركات Beyon، في خطوة استراتيجية تمثل مرحلة جديدة من النمو والابتكار، وتهدف إلى تعزيز ارتباطها بمجموعة “Beyon” الإقليمية الرائدة في مجال حلول التكنولوجيا والابتكار الرقمي.

وجاء إطلاق الهوية الجديدة، خلال حفل حضره عدد من أصحاب السمو الأمراء، والوزراء، وعدد من كبار الشخصيات، والمسؤولين، والدبلوماسيين، وممثلي وسائل الإعلام، بدعوة من الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة مجموعة Beyon، وأعلنَ خلاله عن استثمارات جديدة للمجموعة في الأردن بما يقارب 300 مليون دينار خلال الخمس سنوات القادمة.

ويُعد تبني الهوية الجديدة امتداداً طبيعياً لمسيرة أمنية مع مجموعتها الأم. فمنذ انضمامها إلى شركة “بتلكو” البحرينية في عام 2006، شهدت هذه العلاقة تطوراً محورياً في عام 2022 حين أصبحت “بتلكو” نفسها جزءاً من مجموعة Beyon؛ وهي منظومة إقليمية رائدة تملك استثمارات في 17 منطقة جغرافية موزعة على ثلاث قارات، ما يمنح أمنية إمكانات أكبر لخدمة عملائها وتعزيز مساهمتها في تطوير الاقتصاد الرقمي في الأردن، انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

فمنذ تأسيسها عام 2005، لعبت أمنية دوراً محورياً في تغيير ملامح سوق الاتصالات الأردني، وتوِّجت جهودها بعدد من الإنجازات، أبرزها دورها الرائد في إطلاق أولى خدمات الجيل الخامس تجارياً في المملكة، وتصنيفها كواحدة من أسرع الشركات نمواً في عام 2024، وحصولها على لقب “أسرع شبكة للهاتف المحمول” في الأردن لثلاث أعوام من شركة Ookla العالمية.

وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات أن إطلاق الهوية الجديدة لشركة أمنية يشكل محطة مهمة في مسيرة قطاع الاتصالات الأردني ويعكس حيوية هذا القطاع ودوره في دعم التحول الرقمي وتعزيز الابتكار مؤكدا أن الاستثمارات الجديدة لمجموعة Beyon تجسد ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني وتسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار ضمن مسار وطني يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله لتطوير قطاع الاتصالات والتكنولوجيا وجعل الأردن مركزا إقليميا للابتكار والمعرفة.

وفي كلمته بهذه المناسبة، قال الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة مجموعة Beyon

“إن العلاقات الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية هي الأساس الذي انطلق منه استثمارنا الناجح في أمنية على مدى عشرين عاماً. واليوم، لا يمثل إطلاق هويتنا الجديدة مجرد تغيير بصري، بل فصلاً جديداً نكتبه في مسيرة هذا الاستثمار، نُعمّق من خلاله التزامنا بالمساهمة في بناء مستقبل الأردن الرقمي الواعد، ونتطلع في مجموعة Beyon إلى المستقبل بعزيمة أكبر لمواصلة الاستثمار وتوسيع نطاق أعمالنا، حيث نعتزم استثمار ما يقارب 300 مليون دينار أردني في المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر شركة أمنية، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن والمنطقة.”

ومن جانبه، لفت فيصل الجلاهمة، الرئيس التنفيذي لشركة أمنية “أن إطلاق الهوية البصرية الجديدة لا يقتصر على تغيير الاسم أو الشعار، بل يعكس رؤيتنا لمستقبل أكثر شمولية وابتكاراً. سنواصل الاستثمار في أحدث التقنيات من شبكات الجيل الخامس إلى الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بما يمكّننا من تلبية احتياجات عملائنا في مختلف القطاعات، والإسهام في بناء اقتصاد رقمي متطور يعزز مكانة الأردن إقليمياً”. وأضاف: “إن مواءمة هويتنا المؤسسية مع مجموعة Beyon تمثل خطوة طبيعية تعكس عمق انتمائنا للمجموعة منذ البداية، وتمنحنا قوة إضافية للاستفادة من بنيتها التحتية العالمية وخبراتها الواسعة، لكن جوهرنا الذي عرفه الأردنيون لن يتغير. سنبقى قريبين من الناس، شفافين في وعودنا، وجريئين في ابتكاراتنا لخدمة هذا الوطن. هذه الهوية الجديدة هي وعد بأن نحمل قصة نجاحنا الأردنية إلى العالمية”.

وستركز جهود التطوير للشركة في المرحلة المقبلة على تعزيز الاتصال العالمي، والريادة التكنولوجية، والابتكار المستدام، والشمول الرقمي، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي. وانطلاقاً من هذه الركائز، تستعد أمنية لتنفيذ مجموعة من المشاريع المستقبلية تشمل إنشاء مركز بيانات متطور لدعم البنية التحتية الرقمية الوطنية، والتوسع في شبكة الجيل الخامس، وإدخال تقنية WiFi 7 ، إضافة إلى توسيع شبكة الألياف الضوئية لتشمل عمّان والبلقاء والزرقاء، مع تركيز خاص على منطقة وادي عربة.

وإلى جانب دورها في تطوير سوق الاتصالات، تواصل أمنية، الاستثمار في المجتمع عبر مبادرات مستدامة، أبرزها مشروع “نظام الربط والحماية الإلكترونية” مع وزارة التربية والتعليم، الذي يستهدف ربط أكثر من 3500 مدرسة وموقع تعليمي لخدمة نحو 1.3 مليون طالب وطالبة، و100 ألف من الكوادر التعليمية. ويجسد هذا المشروع التزام الشركة بدعم البنية التحتية للتعليم الرقمي في المملكة.

وبهذه الهوية الجديدة، تجدد أمنية التزامها بأن تكون شريكاً موثوقاً وقريباً من المجتمع الأردني، وأن تسهم في صياغة مستقبل رقمي يليق بتطلعات الأفراد ويعزز الاقتصاد الوطني، ويضع الأردن في موقع فاعل على الخريطة الرقمية العالمية.