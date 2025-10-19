شاهد : الملك ترمب يحلق بمقاتلة ويقصف المتظاهرين بالقذارة

وطنا اليوم:نشر الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقطع فيديو مُنفَّذاً بالذكاء الاصطناعي، عبر منصته «تروث سوشيال»، يظهر فيه مرتدياً تاجاً، ويقود طائرة حربية كٌتب عليها «الملك ترمب»، ويقصف حشداً من المتظاهرين المناهضين له بسائل بني.

ويظهر الفيديو، الذي تمَّت مشاركته على حسابات الرئيس الشخصية والحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي، الرئيس يحلق فوق حشد متظاهرين بينما يبدو أنه ساحة «تايمز سكوير». ثم تلقي الطائرة سائلاً بنياً على المتظاهرين، بينما تُعزَف أغنية كيني لوغينز «منطقة الخطر» في الخلفية، في إشارة واضحة إلى أفلام «توب غن» من بطولة توم كروز.

وفي الفترة التي سبقت مظاهرات «لا ملوك» ضد سياسات ترمب، التي يُقدِّر المنظمون أنَّها ضمت قرابة 7 ملايين شخص عبر جميع الولايات الخمسين، ردَّ الجمهوريون بمزيج من المبالغة والنقد والسخرية.

فقد وصف رئيس مجلس النواب مايك جونسون، والجمهوريون في الكونغرس، الاحتجاجات بأنها مسيرات «كراهية أميركا»، وفقاً لموقع «إندبندنت»، بينما رجح وزير النقل شون دافي أن المشاركين إما أن يكونوا مؤيدين لحركة «حماس» الفلسطينية أو متظاهرين مدفوعي الأجر ويمثلون حركة «أنتيفا»، التي عدّتها الإدارة مجموعةً إرهابيةً محليةً.

استغل حلفاء الرئيس الجمهوريون بدورهم وصف «الملك» بسخرية، حيث سخروا من المتظاهرين عبر نشر صور ومقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي على وسائل التواصل الاجتماعي للرئيس ترمب وهو يرتدي تاجاً.

وشارك نائب الرئيس، جي دي فانس، مقطع فيديو تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي يظهر الرئيس وهو يرتدي تاجاً ورداءً ملكياً، بينما تظهر نانسي بيلوسي وديمقراطيون آخرون راكعين أمامه.

كما نشرت حسابات مرتبطة بترمب صوراً عدة للرئيس وهو يرتدي تاجاً، بما في ذلك غلاف غير حقيقي لمجلة «تايم»، ومقطع فيديو بالذكاء الاصطناعي يظهر الرئيس متوشحاً برداء من القطيفة الحمراء ويلوِّح بالتحية من البيت الأبيض.

واتهم نقاد البيت الأبيض باستخدام نشر قوات «الحرس الوطني» لاستثارة الاضطرابات التي قد تدفع الرئيس لتفعيل «قانون التمرد»، مما يعزِّز عسكرة عملية تنفيذ القانون.

ويعي منظمو حركة «لا ملوك» محاولات الإدارة الأميركية ربط، ما يُعتَقد أنه أكبر احتجاج في يوم واحد في التاريخ الحديث، بالعنف.

وقال عزرا ليفين، المؤسِّس المشارِك لمنظمة «إنديفيزبل»، لصحيفة «إندبندنت» هذا الأسبوع: «من الواضح أنهم يخافون من المعارضة السلمية».

ليست هذه المرة الأولى التي يخلط الرئيس الأميركي فيها بين الخطاب الساخر والصور العنيفة. ففي سبتمبر (أيلول)، بينما كان البيت الأبيض يصعِّد التهديدات قبل محاولته النهائية لإرسال «الحرس الوطني» إلى شيكاغو، نشر الرئيس صورة منفَّذة بالذكاء الاصطناعي لنفسه يرتدي فيها قبعة رعاة البقر وزياً عسكرياً للجيش الأميركي ونظارة طيار، مع طائرات هليكوبتر عسكرية تحلق على ارتفاع منخفض فوق أفق شيكاغو المحاط باللهب.

كما تضمَّنت الصورة شعار «نهاية شيكاغو الآن»، في إشارة واضحة إلى فيلم «القيامة الآن» لعام 1979 الذي يتناول حرب فيتنام، ومن بطولة مارلون براندو.

وكتب ترمب في منشوره: «شيكاغو على وشك أن تكتشف لماذا سُميت بوزارة الحرب».