عرض قدمه بوتين لترامب.. إنهاء حرب أوكرانيا مقابل هذا الطلب

وطنا اليوم:خلال المكالمة الهاتفية التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بنظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قدم الأخير عرضاً على ما يبدو، وفق ما أكد مسؤولون مطلعون.

فقد كشف مسؤولان كبيران مطلعان على المحادثة أن بوتين عرض تخلي كييف عن السيطرة الكاملة على دونيتسك، وهي منطقة حيوية استراتيجية في الشرق الأوكراني، كشرط لإنهاء الحرب، وفق ما نقلت صحيفة “واشنطن بوست”

كما أوضحا أن الزعيم الروسي أشار إلى استعداده للتنازل عن أجزاء من منطقتين أوكرانيتين أخريين سيطر عليهما جزئيًا، هما زابوريجيا وخيرسون، مقابل السيطرة الكاملة على دونيتسك، في طلب أو عرض وصف بأنه أقل مما كان تقدّم به في أغسطس الماضي خلال قمة أنكوريج بألاسكا.

ما دفع بعض مسؤولي البيت الأبيض إلى تصوير هذا العرض على أنه تقدّم، وفقًا لأحد المسؤولين الكبيرين اللذين أُطلعا على مكالمة بوتين.

“بيعهم من كيسهم”

وقال المسؤول الآخر، وهو دبلوماسي أوروبي كبير، إنه من غير المرجح أن ينظر الأوكرانيون إلى الأمر بنفس الطريقة.

كما أردف قائلاً “الأمر أشبه ببيعهم من كيسهم مقابل لا شيء”.

في حين امتنع البيت الأبيض والكرملين عن التعليق.

إلى ذلك، رأى المسؤولان، أن تركيز بوتين على دونيتسك يوحي بأنه لن يتراجع عن مطالبه السابقة التي أوصلت الصراع إلى طريق مسدود، على الرغم من تفاؤل ترامب بالتوصل إلى اتفاق.

كما كشفا أن مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، ضغط على الوفد الأوكراني خلال اجتماع يوم الجمعة الماضي في البيت الأبيض، حول مسألة التنازل عن دونيتسك، مشيرًا إلى أن المنطقة ناطقة بالروسية في الغالب.

يشار إلى أن ترامب لم يُعلّق علنًا على طلب بوتين استعادة دونيتسك، لكنه أعلن الجمعة أنه يخطط للقاء بنظيره الروسي في المجر خلال الأسابيع المُقبلة لمواصلة النقاشات حول كيفية إنهاء الحرب.

كما أكد في تصريحات صحفية أن بوتين يسعى إلى السلام، في ما بدا أنه تراجع في حدة لهجته تجاه سيد الكرملين خلال الفترة الماضية