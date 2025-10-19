بنك القاهرة عمان
حركة حماس: لا علم لنا بأية أحداث أو اشتباكات تجري في منطقة رفح

48 ثانية ago
وطنا اليوم:أكدت كتائب القسام في بيان التزامها الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة.
وشددت على أنه لا علم لها بأي أحداث أو اشتباكات تجري في رفح جنوبي قطاع غزة، مضيفة أن تلك المنطقة ضمن المناطق الحمراء التي تقع تحت سيطرة الاحتلال.
وتابعت أن الاتصال مقطوع مع من بقي من مجموعات تابعة لها في منطقة رفح منذ عودة الحرب في مارس/آذار من العام الجاري.
وقالت “لا يمكننا التواصل مع أي من مجاهدينا في منطقة رفح إن كان لا يزال أحد منهم على قيد الحياة”، وفق تعبيرها.
الى ذلك أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، بتنفيذ تحرك قوي ضد الأهداف في قطاع غزة ، وذلك في أعقاب هجوم استهدف قوات جيش الاحتلال ونُسب إلى حركة حماس.
وقال نتنياهو في تصريحات أعقبت اجتماعاً أمنياً طارئاً، إن “إسرائيل سترد بقوة” على ما وصفه بـ”الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الجيش في غزة”، مشدداً على أن حكومته لن تتهاون في الرد على أي تهديد لأمن الجنود والمواطنين.
وأكد أن المؤسسة الأمنية تلقت توجيهات واضحة لتحديد مواقع تابعة لحركة حماس، واستهدافها بشكل دقيق، في إطار الرد العسكري المتوقع.
يأتي هذا التصعيد في ظل توتر مستمر على حدود قطاع غزة، حيث يشهد الوضع الميداني تصعيداً متقطعاً منذ بداية الحرب على القطاع في أكتوبر من العام الماضي.


