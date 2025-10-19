بنك القاهرة عمان
الأسواق الحرة الأردنية تشارك في البازار الدبلوماسي لدعم مبرة أم الحسين

21 ثانية ago
وطنا اليوم: استمراراً لبرنامجها ودورها في الخدمة المجتمعية وريادتها في دعم المبادرات الخيرية، شاركت شركة الأسواق الحرة الأردنية في فعاليات بازار السلك الدبلوماسي الخيري الدولي السنوي، في نسخته الـحادية والستين تحت رعاية صاحبة السموّ الملكي الأميرة بسمة بنت طلال، والتي أقيمت في قاعة مدينة الحسين للشباب في عمّان.

وشارك في نحو 46 هيئة دبلوماسية معتمدة لدى البلاط الملكي الهاشمي باجنحتها التي حملت هويتها الثقافية والحضارية والفنية والاجتماعية.

ويُعدّ هذا البازار منصة سنوية تجمع ما يزيد على 40 جهة دبلوماسية، وتعرض منتجات وطنية وأطعمة ومأكولات تقليدية من مختلف الدول، فيما يذهب ريع الفعالية بالكامل لدعم مبرة أم الحسين التي تأسست عام 1958 وتعمل على رعاية الأطفال الأيتام وتوفير بيئة تعليمية وحياة كريمة لهم.

واشارت شركة الأسواق الحرة الأردنية أن مشاركتها في البازار تأتي انسجاماً مع رؤيتها في تعزيز التضامن المجتمعي والمساهمة في التنمية الاجتماعية، مؤكدة التزامها المستمر بدعم المبادرات التي تكرّس لرفعة المجتمع الأردني، وتعمل على تعزيز حضورها في الفعاليات ذات البعد الإنساني والمجتمعي ومعربة عن اعتزازها بأن تكون جزءاً من حدث يجمع ثقافات العالم ويوجه دعمه لفئة الأطفال المحتاجين
وأشادت سمو الأميرة بسمة بنت طلال خلال الافتتاح بأهمية رسالة البازار والدور الإنساني الذي يؤديه في تعزيز قيم التكافل والتضامن، معتبرةً أن الفعالية ليست مجرد معرض أو بازار، بل منصة للتلاقي الثقافي والحضاري والدبلوماسي.

وشمل البازار فعاليات عديدة البازار تضمنت مشاركة أجنحة للدول المشاركة والتي عرضت حرفاً يدوية ومشغولات تقليدية، وأجنحة مأكولات عالمية، إضافة إلى عروض فلكلورية أثرت التجربة الزائعة التي اتسمت بتنوع المجالات الثقافية والمأكولات.


