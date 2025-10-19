حزب الميثاق الوطني ينظم فعالية في البترا لدعم وتشجيع السياحة والتواصل مع المجتمع المحلي

الميثاق الوطني : يضع محافظات المملكة وأولوياتها في صلب اهتماماته، انطلاقًا من إيمانه بضرورة العمل الميداني .

الميثاق الوطني : يستعرض استراتيجيته والأهداف والبرامج والمبادرات التي تتضمنها

شيوخ ووجهاء البترا : يشيدون بنهج الميثاق الوطني القائم على الحوار والانفتاح والاستماع لهموم المواطنين

وطنا اليوم – نظّم حزب الميثاق الوطني فعالية حوارية موسعة في لواء البترا، بالتعاون مع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي والمجتمع المحلي والقطاع الخاص، وبمشاركة واسعة من أبناء اللواء والهيئات المعنية بقطاع السياحة، وذلك في إطار خطة الحزب الرامية إلى تحفيز التنمية المحلية، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في العملية التنموية.

و في مستهل اللقاء الحواري رحّب الدكتور فارس بريزات، رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي حزب الميثاق الوطني والضيوف، متحدثا عن الجهود المبذولة في الترويج للسياحة والحفاظ على الإرث الثقافي، مؤكّدًا أن التعاون بين السلطة والأحزاب الوطنية والمجتمع المحلي يشكّل ركيزة أساسية لتطوير البترا وتنمية مواردها.

وأشاد البريزات بالجهود التي يبذلها حزب الميثاق الوطني لخدمة الوطن والمواطن من خلال تسليط الضوء على المدينة الوردية وبرامجهم الهادفة إلى خدمة المواطنين، ودعم الجانب السياحي والجانب في البترا.

من جانبه أكّد الأمين العام للحزب بالوكالة عبيد ياسين أن حزب الميثاق الوطني يضع محافظات المملكة وأولوياتها في صلب اهتماماته، انطلاقًا من إيمانه بضرورة العمل الميداني القائم على الفعل والإنجاز، لا بالتنظير والشعارات. وأوضح ياسين أن المكتب السياسي للحزب سيعمل على تنفيذ الرؤى والمبادرات الميدانية ضمن استراتيجية الحزب في لواء البترا، مؤكّدًا أن الميثاق بدأ بالفعل بخطة عملية تشمل عقد فعاليات ومبادرات لدعم قطاع السياحة وتمكين المرأة والشباب من خلال الهيئات الإدارية لفروع الحزب المنتشرة في المحافظات.

و قال ياسين أن فعالية البترا تأتي بالتعاون مع سلطة الإقليم والمجتمع المحلي والقطاع الخاص، وبمبادرة من لجنة السياحة في الحزب برئاسة النائب محمد كتاو ولجنة الشراكات برئاسة الدكتور عبدالحميد الخاص، مشيرًا إلى أن الحزب يحرص على بناء شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الدور المحلي في تطوير السياحة كمحرّك رئيسي للتنمية.

من جانبه، أكّد رئيس كتلة الميثاق الوطني النيابية النائب الدكتور إبراهيم الطراونة أن الحزب يواصل جولاته في مختلف محافظات المملكة للاستماع إلى تحديات المواطنين ونقلها إلى الحكومة، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تأتي ضمن نهج التواصل الميداني الذي يعتمده الحزب لتعزيز الثقة مع الناس وربط العمل البرلماني باحتياجات المجتمعات المحلية.

و قال الطراونة إن أهل البترا هم من صنعوا تميُّز المدينة الوردية في السياحة قبل أن تنشأ الحكومات؛ فهم الذين حوّلوا هذا المكان إلى كنزٍ وطنيّ بجهودهم وكرمهم وانفتاحهم على الزوّار من مختلف أنحاء العالم، مضيفاً أن الحزب يسعى إلى تحويل الأفكار إلى برامج تنفيذية واقعية تُعرض على الحكومة من خلال كتلة الميثاق، ومؤكّدًا أن دعم أبناء البترا وتمكينهم جزء من رؤية الحزب لتعزيز التنمية المتوازنة في جميع المحافظات، مشدداً على أن السياحة في البترا تمثّل ثروة وطنية يجب دعمها.

و استعرض رئيس وحدة الإعلام وإدارة الفعاليات في حزب الميثاق الوطني الإعلامي حازم الرحاحلة استراتيجية الحزب والأهداف والبرامج والمبادرات التي تضمنتها الاستراتيجية، موضحاً دور الوحدة الإعلامية كجسر يربط بين رؤية الحزب وجمهوره، حيث تعمل على توحيد الخطاب الإعلامي للحزب، وإبراز قصص النجاح في المحافظات، وتعزيز الإعلام المجتمعي والتفاعلي عبر المنصات الرقمية و ورش العمل واللقاءات الحوارية.

وفي كلمته، ألقى عضو المكتب السياسي الشيخ طالب العودات كلمة عبّر فيها عن اعتزازه بأهل البترا الكرام، وحيّاهم بتحية التقدير والاعتزاز، مؤكّدًا أنهم واجهة مشرفة للوطن بما يتميزون به من طيبةٍ وكرمٍ وأصالة. قال العودات: “حين نتحدث عن البترا، فإننا نتحدث عن جوهرة الأردن وقلب السياحة النابض الذي يحمل تاريخًا عظيمًا وروحًا لا تنطفئ.”

وأشار العودات إلى أن القطاع السياحي مرّ خلال السنوات الماضية بظروف استثنائية، لا سيما خلال العامين الأخيرين نتيجة الأوضاع في غزة والمنطقة، ما انعكس على حياة الناس وأرزاقهم، إلا أن البترا وأهلها بقوا شامخين صامدين مؤمنين بأن عجلة السياحة ستدور من جديد. وأشاد العودات بجهود سلطة إقليم البترا التنموي السياحي في المحافظة على هذا الإرث الإنساني العالمي، ومواصلة العمل رغم التحديات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود لإحياء السياحة الداخلية والخارجية بروح العمل الجماعي والتكامل الوطني.

وثمن النائب يوسف الرواضية جهود حزب الميثاق الوطني في إعداد برنامج وطني شامل للسياحة، خاصة في مدينة البترا التي تمثل كنزًا وطنيًا واستراتيجيًا، مشيرًا إلى أهمية هذه اللقاءات في دعم المجتمع المحلي وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

كما عبّر شيوخ ووجهاء إقليم البترا عن ترحيبهم بحزب الميثاق الوطني، مشيدين بنهج الحزب القائم على الحوار والانفتاح والاستماع لهموم المواطنين، ومؤكدين أهمية العمل المشترك لإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه المنطقة، خاصة في مجالات السياحة والبنية التحتية وفرص العمل.

واختُتم اللقاء بتأكيد المشاركين على أهمية استمرار هذا النوع من اللقاءات الميدانية التي تعزّز التواصل بين الأحزاب والمجتمع المحلي، وتسهم في ترسيخ النهج التشاركي الذي يعزّز التنمية الشاملة ويترجم رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

