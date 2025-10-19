بنك القاهرة عمان
هيئة الإغاثة التركية تبدأ رفع الأنقاض وفتح الطرق بغزة

18 ثانية ago
وطنا اليوم:أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية “آي إتش إتش” (İHH)، أنها بدأت أعمال رفع أنقاض وتنظيف في قطاع غزة، الذي تعرض لدمار واسع نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية على مدار عامين.
وذكر بيان صادر عن الهيئة، السبت، أنها بدأت بتنفيذ مشروع جديد في غزة، يشمل أعمال تنظيف وفتح طرق ورفع أنقاض، خصوصا في شمال القطاع، وذلك لتسريع عملية إعادة التأهيل في المنطقة.
وأشار بيان الهيئة إلى أن جهودها تهدف إلى إعادة تأهيل المناطق السكنية وجعلها صالحة للعيش من جديد، حيث تعمل آليات ثقيلة في الميدان لإزالة الركام وفتح الشوارع والأزقة المغلقة.
وأضاف البيان أن الهيئة تواصل تقديم دعمها للفلسطينيين بغزة في مجالات متعددة تشمل الغذاء والإيواء والنظافة والدعم النفسي والاجتماعي والرعاية الصحية، إلى جانب إسهامها الجديد في أعمال إزالة الركام وتحسين الأوضاع المعيشية في القطاع.
وأعلنت الهيئة الجمعة أنها استخدمت ميزانية قدرها حوالي 80 مليون دولار بأعمال الإغاثة الإنسانية في غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بدعم أميركي، أسفرت عن مقتل 67 ألفا و967 فلسطينيا، فضلا عن 170 ألفا و179 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمرت نحو 90% من البنى التحتية المدنية.


