افتتاح مهرجان الرمثا للشعر العربي في دورته العشرين

وطنا اليوم:افتتح مدير عام دائرة المكتبة الوطنية فراس الضرابعة، مساء أمس السبت، مهرجان الرمثا للشعر العربي في دورته العشرين، الذي ينظمه منتدى الرمثا الثقافي بمشاركة نخبة من الشعراء الأردنيين والعرب بالتزامن مع انطلاق الملتقى القصصي الثاني للمنتدى.

و اكد الضرابعة مكانة الرمثا كإحدى الحواضن الإبداعية المهمة في الأردن والعالم العربي، مشيرا إلى أن المهرجان يشكل محطة بارزة في المشهد الثقافي الوطني ويجسد الشراكة الفاعلة بين الوزارة والهيئات الثقافية في دعم الحراك الأدبي وتعزيز حضور الكلمة الحرة والفكر المستنير.

وأشار إلى أن الثقافة الأردنية باتت رافعة للتنمية وفضاء للوعي والإبداع وتسهم بترسيخ الهوية الوطنية وتعميق الانتماء ضمن رؤية التحديث الوطنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، للنهوض بالمشهدين الثقافي والفكري في المملكة.

من جانبه، أكد رئيس المنتدى محمد مرشد الزعبي الدور الداعم والمتواصل لوزارة الثقافة للمهرجان منذ تأسيس المنتدى.

واشتملت فعاليات الافتتاح على قراءات شعرية قدمها عدد من الشعراء من الأردن والدول العربية، عبرت عن تنوع التجارب الشعرية وثراء المشهد الأدبي العربي وسط حضور ثقافي وإعلامي.