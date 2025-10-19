بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

بالاسماء .. هذه المناطق في عمان والبلقاء لن تصلها المياه يوم الاثنين

50 ثانية ago
بالاسماء .. هذه المناطق في عمان والبلقاء لن تصلها المياه يوم الاثنين

وطنا اليوم:أعلنت شركة مياه الأردن “مياهنا” عن إيقاف ضخ المياه لمدة 24 ساعة عن مناطق محددة في العاصمة عمان ومحافظة البلقاء لإجراء أعمال صيانة طارئة على أحد الخطوط الناقلة الرئيسية التابعة لمنظومة محطة زي إلى جانب أعمال صيانة أخرى، غدا الاثنين.
وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الأحد، إن أعمال الصيانة الطارئة ستبدأ من صباح يوم غد الاثنين الموافق حتى صباح يوم الثلاثاء، داعية المواطنين تفهم مثل هذه الظروف الخارجة عن إرادتها.
وبينت الشركة أن المناطق المتأثرة لحين استكمال أعمال الصيانة في محافظة العاصمة ستشمل: الجبيهة، ضاحية الرشيد، أجزاء من الكرسي والجندويل، قرى بدر ووادي السير، دابوق، دير غبار، أم أذينة، الرابية، أم السماق، الشميساني، المدينة الرياضية، عرجان.
وقالت إن المناطق المتأثرة في محافظة البلقاء ستشمل: قصبة السلط وضواحيها (البلد، الخندق، المهندسين السفلي، الديره، جلعد، سلعوف، الحديب العالي، السوسنه، الرميمين، ام جوزه، سيحان، عرقوب الراشد ميسره)، ⁠لواء عين الباشا: (مخيم البقعه، الكرامه، عين الباشا، ام صفاتين والخرشا، موبص، المنطقه المنخفضه، سلحوب، السليحي السفلي)، ⁠⁠لواء الفحيص وماحص: (الحمر والهاشمية، منطقة دوار البكالوريا، أم النعاج، أم عليا، أم عبيا، حي مسجد الفاروق، حي النادي السفلي)


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:27

حسان يوجه لتطوير المخطط الشمولي لمنطقة الأزرق والإسراع في تنفيذه

13:20

هيئة تنظيم الاتصالات تشارك في الاجتماع الخامس للفريق العربي التحضيري لمؤتمر التنمية العالمي

12:34

بمشاركة الحموري ونقل ..”ايجابي” ينظم ورشة حول الحوكمة والحوكمة العائلية

12:32

مقتل جنديين “إسرائيليين” بانفجار عبوة بآلية في رفح

12:19

بعد 8 أعوام .. رونالدو يعيد مشهد كامب نو إلى الأول بارك

12:13

أورنج الأردن وشركة النقليات السياحية الأردنية (جت) توقعان شراكة استراتيجية لتقديم حلول اتصالات متكاملة

12:08

التصريحات الملكية وأصداؤها في الصحافة الإسرائيلية: قراءة في الموقف الأردني من نتنياهو

12:04

السعودية.. دولة تُعيد تعريف النهضة الحديثة

12:04

ويتكوف وكوشنر سيصوغان خطة لنزع سلاح حماس

11:58

الاحتلال يهاجم رفح بعد وقوع تبادل إطلاق نار ونتنياهو يقيّم الوضع

11:44

موجودات صندوق استثمار أموال الضمان تلامس 18 مليار دينار لنهاية أيلول

11:39

لاحتواء الأزمة.. النائب الدكتور حسين العموش يُسلم مذكرة باسم المواقع الإخبارية إلى نقابة الصحفيين

وفيات
وفيات الاحد 19-10-2025وفيات الخميس 16-10-2025وفيات الأربعاء 15-10-2025ابن شقيق المحامي اكثم الحدادين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-10-2025