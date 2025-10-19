بالاسماء .. هذه المناطق في عمان والبلقاء لن تصلها المياه يوم الاثنين

وطنا اليوم:أعلنت شركة مياه الأردن “مياهنا” عن إيقاف ضخ المياه لمدة 24 ساعة عن مناطق محددة في العاصمة عمان ومحافظة البلقاء لإجراء أعمال صيانة طارئة على أحد الخطوط الناقلة الرئيسية التابعة لمنظومة محطة زي إلى جانب أعمال صيانة أخرى، غدا الاثنين.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الأحد، إن أعمال الصيانة الطارئة ستبدأ من صباح يوم غد الاثنين الموافق حتى صباح يوم الثلاثاء، داعية المواطنين تفهم مثل هذه الظروف الخارجة عن إرادتها.

وبينت الشركة أن المناطق المتأثرة لحين استكمال أعمال الصيانة في محافظة العاصمة ستشمل: الجبيهة، ضاحية الرشيد، أجزاء من الكرسي والجندويل، قرى بدر ووادي السير، دابوق، دير غبار، أم أذينة، الرابية، أم السماق، الشميساني، المدينة الرياضية، عرجان.

وقالت إن المناطق المتأثرة في محافظة البلقاء ستشمل: قصبة السلط وضواحيها (البلد، الخندق، المهندسين السفلي، الديره، جلعد، سلعوف، الحديب العالي، السوسنه، الرميمين، ام جوزه، سيحان، عرقوب الراشد ميسره)، ⁠لواء عين الباشا: (مخيم البقعه، الكرامه، عين الباشا، ام صفاتين والخرشا، موبص، المنطقه المنخفضه، سلحوب، السليحي السفلي)، ⁠⁠لواء الفحيص وماحص: (الحمر والهاشمية، منطقة دوار البكالوريا، أم النعاج، أم عليا، أم عبيا، حي مسجد الفاروق، حي النادي السفلي)