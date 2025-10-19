هيئة تنظيم الاتصالات تشارك في الاجتماع الخامس للفريق العربي التحضيري لمؤتمر التنمية العالمي

وطنا اليوم – شارك وفد من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات برئاسة عضو مجلس المفوضين الدكتور نوح الشياب مؤخراً في فعاليات الاجتماع الخامس للفريق العربي التحضيري لمؤتمر التنمية العالمي WTDC 25 والتي عقدت في مدينة دبي/ الامارات العربية المتحدة.

ويهدف الاجتماع الى توحيد وجهة نظر الدول العربية فيما يخص اعمال قطاع التنمية في قطاع الاتصالات و التي تتضمن أولويات قطاع التنمية في الاتحاد، والقرارات التنفيذية لقطاع التنمية و المسائل الدراسية التي يختص بها ، إضافة الى المبادرات الإقليمية ذات العلاقة بالمنطقة العربية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من القرارات التنفيذية للاتحاد واقتراح تعديلات على هذه القرارات بما يخدم مصالح مختلف الدول العربية والتي تسهم في تنمية خدمات الاتصالات في المنطقة العربية.

كما تم خلال الاجتماع مراجعة آلية عمل قطاع التنمية واقتراح تعديلات على هيكل اللجان الدراسية الخاصة بقطاع التنمية تهدف الى إمكانية ادراج موضوعات جديدة للدراسة تتعلق بالتقنيات الناشئة و الذكاء الاصطناعي و تنمية الاتصالات الفضائية وسياسات التحول الرقمي.

من جهة أخرى ناقش الاجتماع أولويات قطاع التنمية و المبادرات الإقليمية في المنطقة العربية التي سيعمل على إنجازها الاتحاد الدولي للاتصالات من خلال المكتب الإقليمي في المنطقة العربية وتم الاتفاق على خمس مبادرات :الأولى تتعلق بالاتصال الشامل والهادف للنمو الاقتصادي الشامل من خلال ضمان وصول الانترنت عالي الجودة لجميع فئات المجتمع وتقليل الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية. وتطرقت المبادرة الثانية الى تعزيز التحول الرقمي المستدام بهدف بناء اقتصاد رقمي مرن وشامل وتطوير البنية التحتية الرقمية المستدامة، أما المبادرة الثالثة تتعلق بتعزيز الاستعداد للاتصالات الطارئة من خلال تطوير أنظمة اتصالات موثوقة للطوارئ وتعزيز التنسيق الإقليمي في إدارة الازمات، فيما تناولت المبادرة الرابعة النظم البيئية للابتكار وتهدف الى دعم اعتماد التقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وبناء شراكات بين القطاعين العام والخاص. اما المبادرة الخامسة فتناولت موضوع المرونة السيبرانية للمستقبل العربي الرقمي بهدف تعزيز الامن السيبراني على المستوى الإقليمي وتطوير معايير وبروتوكولات الامن الموحدة.

وخلال الاجتماع، تم تسمية كل من الدكتور عيسى جريسات نائباً لرئيس لجنة الموازنة في مؤتمر تنمية الاتصالات العالمي كمرشح عن المنطقة العربي ، وتسمية المهندسة مها المعشر نائباً لرئيس اللجنة الدراسية الثانية التابعة لقطاع التنمية.

ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسة من الاجتماعات الوجاهية والحضورية للفريق العربي، اذ استضافت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الاجتماع الأول للفريق، وتعتبر مشاركة الهيئة مهمة في هذا الاجتماع لضمان استمرارية الدور الفعال للمملكة في رسم سياسات تنمية خدمات الاتصالات على المستوى العالمي والإقليمي و ضمان ادراج أولويات قطاع الاتصالات في المملكة ضمن المبادرات الإقليمية للمنطقة العربية. وستتم مناقشة مخرجات هذا الاجتماع في مؤتمر تنمية الاتصالات العالمي الذي سيعقد في باكو الشهر المقبل.