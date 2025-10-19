بمشاركة الحموري ونقل ..”ايجابي” ينظم ورشة حول الحوكمة والحوكمة العائلية

وطنا اليوم:أكد رئيس هيئة مديري المعهد الأوروبي الاردني لتطوير الأعمال “ايجابي” / نائب رئيس غرفة صناعة عما تميم القصراوي خلال افتتاح ورشة عمل حول “الحوكمة والحوكمة العائلية”، في مبنى الغرفة، بحضور ممثلي عدد كبير من الشركات الصناعية، انه في عصر التغيرات السريعة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، تبرز أهمية الحوكمة كأحد الأدوات التي تساعد المؤسسات على مواجهة تلك التحديات بفعالية.

واضاف القصراوي أن الحوكمة تعد ركيزة أساسية في بناء المؤسسات الحديثة سواء في القطاع الخاص أو العام، حيث تسهم في رفع كفاءة الأداء و ضمان الالتزام بالقوانين والمعايير المعتمدة، وتحسين الأداء المؤسسي: من خلال وضع أهداف واضحة واستراتيجيات فعّالة لتحقيقها.

وتحدث في الورشة غسان نقل، عن مأسسة مجموعة نقل في حوكمة الشركات العائلية، منذ المراحل الأولى لوعيها بضرورة الحوكمة، مرورا بمرحلة صياغة سياسات واضحة تفصل بين الملكية والادارة، ووضع أنظمة داخلية للتدقيق والرقابة، وانتهاء بتطبيق ممارسات عالمية في مجال الحكومة مما عزز قدرتها على الاستمرار والتوسع.

فيما تحدث الدكتور طارق الحموري حول طرق وآليات الحوكمة والإطار القانوني، حيث بين الحموري مفهوم الحوكمة كنظام عمل مستدام،/ كميف تشكل القوانين والسياسات إطارا متكاملا يوجه عمل الشركات ويحول الالتزام القانوني الى ممارسات عملية مسؤولة، وآليات التطبيق القانوني في الواقع العملي، من المجالس واللجان المتخصصة الى الافصاح والسياسات الداخلية وكيف يتم ترجمة القواعد القانونية الى ممارسات يومية قابلة للتنفيذ، والتشريعات الحديثة ودورها في تطوير الحوكمة.

كما تطرق الحموري الى ابرز التعديلات في قانون الشركات وقانون الاوراق المالية وكيف تعزز الادارة الرشيدة الشفافية وحماية حقوق المساهمين والدائنين.

وجرى في نهاية الورشة نقاش بين الحضور والمتحدثين، حول عدد من القضايا الخاصة بالحوكمة والتحديات التي تواجه تطبيقها في مختلف المؤسسات.