لاحتواء الأزمة.. النائب الدكتور حسين العموش يُسلم مذكرة باسم المواقع الإخبارية إلى نقابة الصحفيين

وطنا اليوم:في ظل المساعي الرامية لمعالجة الأزمة الناجمة عن مطالبة نقابة الصحفيين الأردنيين للمواقع الإخبارية الإلكترونية بدفع اشتراكات سنوية بأثر رجعي، من عام 2014 وحتى اليوم، وبقيمة ألف دينار عن كل عام، فقد توحدت هذه المواقع على موقف موحد يهدف إلى حماية استقرار قطاع الإعلام الإلكتروني ومنع انحراف مساره عن رسالته الوطنية. وقد أجمعت المواقع الإخبارية الإلكترونية على ضرورة إيجاد حلول تضمن استمرار عملها في خدمة الوطن ونقل همومه وقضاياه، بعيدًا عن الدخول في صدام قانوني مع نقابة الصحفيين، مؤكدة تمسكها بدورها الإعلامي الوطني المسؤول، الذي لطالما اضطلعت به بإيمان راسخ برسالتها وواجبها تجاه الأردن وقامت لجنة ممثلة للمواقع الاخبارية برئاسة النائب الدكتور حسين العموش بإرسال مذكرة مفصلة بالحلول التي توافقت عليها اغلب المواقع الالكترونية الاخبارية الى نقابة الصحفيين في بادرة حسن نية من المواقع الاخبارية ، وتعزيزا لوحدة صف الجسم الاعلامي الاردني. فيما صدر عن النقابة مساء اليوم قرار بدراسة هذه المقترحات من ناحية قانونية ومالية تمهيدا للرد على مذكرة المواقع الاخبارية لاحقا ، واكدت في سياق ما صدر عنها وما فهم منه ، على الدور الذي تقوم به المواقع الاخبارية في تشغيل اعضاء الهيئة العامة للنقابة وسد فجوة استيعاب عدد كبير منهم ومنع تفاقم البطالة في صفوف خريجي الصحافة والاعلام في المملكة. وفيما يلي نص المذكرة : سعادة الزميل نقيب الصحفيين المحترم أصحاب السعادة الزملاء اعضاء مجلس النقابة المحترمين تحية طيبة وبعد،،، نتائج اجتماع ممثلي المواقع الإخبارية بشأن تسوية الحقوق المالية وتنظيم العلاقة مع النقابة إشارةً إلى المطالعة القانونية المتعلقة بقرار المحكمة الدستورية، وإلى قرار محكمة التمييز القاضي بالمصادقة على قرار محكمة الاستئناف باحتساب آخر خمس سنوات للمطالبة بحقوق النقابة على المواقع الإخبارية، وعلى ضوء ما اتخذته النقابة من قرار بتخفيض تلك المدة إلى سنتين بسبب ظروف جائحة كورونا، فقد عقد اجتماع في مقر موقع آفاق نيوز بحضور ممثلي المواقع الإخبارية، حيث جرى بحث تداعيات هذه القرارات وآليات الوصول إلى تسوية شاملة. وقد خلص الاجتماع إلى النتائج والتوصيات التالية: 1.تسوية مالية شاملة: تغليبًا للمصلحة العامة واختصارًا للوقت وتوفيرًا للجهد، فقد صوت ممثلو المواقع الإخبارية على إجراء تسوية قابلة للتطبيق بمبلغ (3000) دينار على أن تقوم النقابة باستصدار الرأي القانوني اللازم الذي يتيح لها اعتماد هذا المبلغ وتخفيضه إلى (3000) دينار يتم تقسيطها بحسب امكانيات كل موقع وفي ضوء تفاهمه مع النقابه . 2.تعديل قانون النقابة ونظامها: السير بالإجراءات اللازمة لعقد الاجتماع العادي للهيئة العامة في نيسان 2026، لغايات تعديل قانون النقابة ونظامها بحيث يتم تخفيض مبلغ الاشتراك السنوي إلى مبلغ يتفق عليه . 3.تأسيس جسم يمثل المواقع الإخبارية: إصدار مجلس نقابة الصحفيين قرارًا بتأسيس جمعية أو لجنة للمواقع الإخبارية تحت مظلة النقابة، لتكون الجهة الممثلة التي تتابع وتطالب بحقوق المواقع الإخبارية. 4.تصويب التسويات السابقة: تصويب أوضاع التسويات التي وقعها الزملاء أصحاب المواقع الإخبارية مع النقابة، في ضوء المبلغ الجديد الذي تم الاتفاق عليه وبما يتوافق مع القرارات والأحكام القانونية الصادرة عن المحاكم المختصة. 5.سيتم تزويد النقابه بكشف تفصيلي باسم المواقع التي توافق على اجراء التسويه وفق البنود أعلاه . 6. اتفاقية إنهاء الأزمة: توقيع اتفاقية بين النقابة والمواقع الإخبارية لإنهاء الأزمة استنادًا إلى البنود المذكورة أعلاه، ضمن جدول زمني محدد ومتفق عليه بين الطرفين. راجين من سعادتكم التكرم بعرض هذه التوصيات على مجلس النقابة الموقر لدراستها واتخاذ القرار المناسب بما يحقق المصلحة العامة، ويعزز الشراكة بين النقابة والمواقع الإخبارية. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير، ممثلو المواقع الإخبارية