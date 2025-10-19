بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

بلدية غزة تبدأ فتح الشوارع المغلقة بعد وقف إطلاق النار وسط دمار واسع

25 ثانية ago
بلدية غزة تبدأ فتح الشوارع المغلقة بعد وقف إطلاق النار وسط دمار واسع

وطنا اليوم:أكد المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه، أن كوادر البلدية بدأت فور إعلان وقف إطلاق النار جهودا عاجلة لفتح الشوارع المغلقة بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي، بهدف تسهيل وصول الفلسطينيين إلى مناطقهم وتخفيف معاناتهم المتواصلة منذ أكثر من عامين.
وأوضح النبيه أن طواقم البلدية تعمل في ظروف صعبة للغاية للاستمرار في تقديم الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للفلسطينيين، رغم حجم الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية والمرافق الحيوية.
وقال النبيه إن الدمار في مدينة غزة “لا يمكن وصفه”، مشيرًا إلى أن الاحتلال استخدم خلال الأسابيع الماضية نوعا جديدا من الأسلحة، مثل المدرعات المفخخة أو ما يعرف في غزة بـ “الروبوت”، ما أدى إلى تدمير واسع النطاق طال المساكن والبنية التحتية والمرافق الحيوية كالطرق وآبار المياه ومضخات الصرف الصحي وشبكات الأمطار.
وأضاف أن البلديات تواجه تحديا كبيرا في مواصلة تقديم خدماتها بعد أن تعرض أكثر من 85% من الآليات الثقيلة والمتوسطة لأضرار جسيمة خلال العامين الماضيين، إلى جانب تضرر المقرات والمعدات ووسائل الصيانة، وهو ما أثر بشكل مباشر على قدرة البلديات التشغيلية.
وبين أن البلدية أعدت قائمة تفصيلية بالاحتياجات الفنية والهندسية العاجلة، تشمل قطع الغيار والمولدات والمحولات وأنابيب وخطوط المياه، وتم تسليمها للمؤسسات الدولية والمنظمات الأممية المختلفة، وتنقسم الخطة إلى 3 مراحل هي استمرار حالة الطوارئ ومن ثم مرحلة التعافي المبكر، ثم مرحلة إعادة الإعمار.
وحذر النبيه من أنه في حال عدم تلبية هذه الاحتياجات، لن تتمكن البلدية من تقديم الحد الأدنى من الخدمات أو التخفيف من معاناة الفلسطينيين المستمرة منذ عامين، مناشدا المؤسسات الدولية والجهات المعنية الإسراع في إدخال هذه الاحتياجات الحيوية لدعم جهود البلدية في خدمة السكان وتحسين ظروفهم المعيشية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:54

زين تجدد رعايتها لبازار السلك الدبلوماسي الخيري الدولي السنوي بنسخته الـ 61 دعماً لأطفال مبرّة أم الحسين

10:51

أبو علي: نظام الفوترة إصلاحي ولا يهدف إلى فرض أو زيادة ضرائب

10:22

فتح القبول المباشر لطلبة التجسير في جامعتي الحسين بن طلال والطفيلة التقنية

10:18

افنعه عليهم .. للذين لايفهموا هذا الكلمه

10:14

فتح باب التجنيد في الأمن العام (تفاصيل)

10:09

حسان يوجه بتوسعة أقسام مركز صحي خريبة السوق الشامل

10:06

الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة تطال أطفالا وأسرى محررين

10:03

البنك الدولي يصرف 46.5 مليون دولار من تمويل البرنامج الوطني للتشغيل

09:59

وزارة التربية تعلن الدليل الإرشادي لـ تكميلية التوجيهي

09:52

بيونسيه تفاجئ الجمهور بارتداء الحجاب في الدوحة وتثير تفاعلاً

09:49

حماس ترفض البيان الأميركي بشأن انتهاكها لوقف إطلاق النار

09:44

نقابة أصاحب الحلي توضح أسباب ارتفاع أسعار الذهب

وفيات
وفيات الاحد 19-10-2025وفيات الخميس 16-10-2025وفيات الأربعاء 15-10-2025ابن شقيق المحامي اكثم الحدادين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-10-2025