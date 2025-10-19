بنك القاهرة عمان
زين تجدد رعايتها لبازار السلك الدبلوماسي الخيري الدولي السنوي بنسخته الـ 61 دعماً لأطفال مبرّة أم الحسين

وطنا اليوم:تأكيداً على التزامها بدعم الفعاليات والمبادرات الإنسانية والاجتماعية، وحرصها على تعزيز قيم التكافل والعطاء في المجتمع؛ جدّدت شركة زين الأردن رعايتها لبازار السلك الدبلوماسي الخيري الدولي السنوي بنسخته الـ61، الذي افتُتح تحت رعاية الأميرة بسمة بنت طلال، في مدينة الحسين للشباب، بمشاركة أكثر من 40 سفارة وهيئة دبلوماسية قدّمت منتجاتها الوطنية، ومجموعة من الحرف اليدوية، والمأكولات التقليدية.
وتأتي رعاية زين لهذا الحدث الإنساني في إطار شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع مبرّة أم الحسين، ودعماً لجهودها الخيرية المتمثّلة في تخصيص كامل عائدات البازار لدعم الأطفال المنتفعين من المبرّة، بهدف تمكينهم وتوفير بيئة آمنة تضمن لهم حياة كريمة وفرصاً تعليمية أفضل.
كما تجدد زين من خلال رعايتها للبازار التزامها بدعم الفئات الأقل حظاً في المجتمع، وحرصها على مساندة المؤسسات الوطنية التي تُعنى برعاية الأيتام والأطفال، وذلك انسجاماً مع استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية التي تركّز على تمكين الأطفال والشباب وتعزيز مبادئ التكافل الاجتماعي.
ويجسّد بازار السلك الدبلوماسي معاني التعاون والتضامن الإنساني، ويُعدّ ملتقى ثقافياً وإنسانياً سنوياً يجمع بين الشعوب والدول، حيث يستقطب كل عام آلاف الزوار ليستمتعوا بتجربة غنية بالتنوّع الثقافي والتراثي، في حدث يُبرز قيم الخير والعطاء المتجذّرة في المجتمع الأردني.


