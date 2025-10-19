بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار فنية

بيونسيه تفاجئ الجمهور بارتداء الحجاب في الدوحة وتثير تفاعلاً

دقيقة واحدة ago
بيونسيه تفاجئ الجمهور بارتداء الحجاب في الدوحة وتثير تفاعلاً

وطنا اليوم:ظهرت النجمة العالمية بيونسيه مرتديةً حجاباً أسود ومعطفاً طويلاً أثناء تسوقها في أحد المراكز التجارية بالعاصمة القطرية الدوحة، في إطلالة غير معتادة تعكس تفاعلها مع الثقافة المحلية خلال زيارتها الأخيرة إلى قطر.
وجاءت زيارة بيونسيه ضمن جولة خاصة في الشرق الأوسط برفقة زوجها النجم جاي-زي، الذي قام بجولة منفصلة في المتحف الوطني في قطر.
وحرصت النجمة الأمريكية على الظهور بزي محتشم يجمع بين الأناقة والاحترام للتقاليد القطرية، إذ نسّقت الحجاب مع نظارات شمسية ومعطف أسود طويل وبنطال بنفس اللون، ما أضفى على إطلالتها طابعاً من الغموض والرقي.
وتفاعل جمهور بيونسيه على وسائل التواصل الاجتماعي مع الصور التي انتشرت بسرعة، حيث ظن بعض المتابعين في البداية أنها صور مولدة بالذكاء الاصطناعي بسبب غرابة المشهد، قبل أن يتأكدوا من أنها صور حقيقية، لتتراوح التعليقات بين الإعجاب والاستغراب.
وكشف متابعون أن ظهور بيونسيه بالحجاب يحمل دلالات رمزية تتجاوز حدود الموضة، خاصة في ظل اهتمامها المتواصل بقضايا الهوية والشعر؛ فقد أطلقت العام الماضي علامتها التجارية “Cecred” للعناية بالشعر، المستوحاة من تجربتها الشخصية، ما يجعل تغطية شعرها في مناسبة عامة بمثابة تعبير عن وعي ثقافي وشخصي أكثر من كونه خياراً جمالياً فحسب.
وتأتي زيارة بيونسيه وجاي-زي إلى قطر بعد عام من ظهورهما في دبي، ضمن جولة شرق أوسطية خاصة تجمع بين الانفتاح الفني والاحترام للعادات المحلية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:49

حماس ترفض البيان الأميركي بشأن انتهاكها لوقف إطلاق النار

09:44

نقابة أصاحب الحلي توضح أسباب ارتفاع أسعار الذهب

09:37

في عيدها السابع والأربعين؛ – الضمان.. قصة نجاح مؤسسة وطنية رائدة

09:36

العنف الجامعي السبب والعلاج

09:35

‏العنف الجامعي مرة أخرى

09:29

توجيه من جعفر حسّان بخصوص أراضي جنوب عمّان

09:22

قطر تعلن اتفاقا باكستانيا أفغانيا على وقف فوري لإطلاق النار

09:19

وفيات الاحد 19-10-2025

09:17

حزب المحافظين يدعو الحكومة الى توحّي الحكمة والروّية في تصريحاتها

09:13

7 ملايين متظاهر في أمريكا يحتجون ضد ترامب في أكثر من 2700 مسيرة

09:07

في اليوم العاشر من وقف إطلاق النار في غزة.. الاحتلال يواصل إغلاق معبر رفح

09:05

نمو السياحة في الأردن مع تزايد الطلب من مختلف الأسواق

وفيات
وفيات الاحد 19-10-2025وفيات الخميس 16-10-2025وفيات الأربعاء 15-10-2025ابن شقيق المحامي اكثم الحدادين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-10-2025