بيونسيه تفاجئ الجمهور بارتداء الحجاب في الدوحة وتثير تفاعلاً

وطنا اليوم:ظهرت النجمة العالمية بيونسيه مرتديةً حجاباً أسود ومعطفاً طويلاً أثناء تسوقها في أحد المراكز التجارية بالعاصمة القطرية الدوحة، في إطلالة غير معتادة تعكس تفاعلها مع الثقافة المحلية خلال زيارتها الأخيرة إلى قطر.

وجاءت زيارة بيونسيه ضمن جولة خاصة في الشرق الأوسط برفقة زوجها النجم جاي-زي، الذي قام بجولة منفصلة في المتحف الوطني في قطر.

وحرصت النجمة الأمريكية على الظهور بزي محتشم يجمع بين الأناقة والاحترام للتقاليد القطرية، إذ نسّقت الحجاب مع نظارات شمسية ومعطف أسود طويل وبنطال بنفس اللون، ما أضفى على إطلالتها طابعاً من الغموض والرقي.

وتفاعل جمهور بيونسيه على وسائل التواصل الاجتماعي مع الصور التي انتشرت بسرعة، حيث ظن بعض المتابعين في البداية أنها صور مولدة بالذكاء الاصطناعي بسبب غرابة المشهد، قبل أن يتأكدوا من أنها صور حقيقية، لتتراوح التعليقات بين الإعجاب والاستغراب.

وكشف متابعون أن ظهور بيونسيه بالحجاب يحمل دلالات رمزية تتجاوز حدود الموضة، خاصة في ظل اهتمامها المتواصل بقضايا الهوية والشعر؛ فقد أطلقت العام الماضي علامتها التجارية “Cecred” للعناية بالشعر، المستوحاة من تجربتها الشخصية، ما يجعل تغطية شعرها في مناسبة عامة بمثابة تعبير عن وعي ثقافي وشخصي أكثر من كونه خياراً جمالياً فحسب.

وتأتي زيارة بيونسيه وجاي-زي إلى قطر بعد عام من ظهورهما في دبي، ضمن جولة شرق أوسطية خاصة تجمع بين الانفتاح الفني والاحترام للعادات المحلية